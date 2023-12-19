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Гладилин считает Ивича и Личку лучшими тренерами первой половины сезона РПЛ

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Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин назвал лучших тренеров первой части сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Гладилин считает Ивича и Личку лучшими тренерами первой половины сезона РПЛ
  • РИА Новости

«Я бы назвал Ивича и Личку, они проделали отличную работу перед уходом на перерыв. Их команды набрали ход и не дали осечку. Это два тренера, которые сейчас являются лучшими в РПЛ», — цитирует Гладилина «РБ Спорт».

После 18 туров «Краснодар» набрал 38 очков и возглавил турнирную таблицу РПЛ. Команда впервые в своей истории ушла на зимнюю паузу в качестве лидера чемпионата.

Ранее Эдуард Сперцян рассказал о влиянии Ивича на «Краснодар» в перерыве матча с ЦСКА.

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