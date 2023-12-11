Сперцян рассказал о влиянии Ивича на «Краснодар» в перерыве матча с ЦСКА

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал победу команды над ЦСКА в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Не получилось у нас то, что мы запланировали в первом тайме. Тренер помог в перерыве, подсказал, во втором тайме играли лучше. Но всё равно тяжёлый матч для нас», — цитирует Сперцяна «Матч ТВ».

Встреча в Краснодаре завершилась со счётом 1:0. Единственный гол на 90-й минуте забил полузащитник хозяев Никита Кривцов. Ассистентом выступил Сперцян.

Таким образом, подопечные Владимира Ивича набрали 38 очков и возглавили турнирную таблицу РПЛ. Команда впервые в своей истории ушла на зимнюю паузу в качестве лидера чемпионата.

Ранее сообщалось, что Сперцян вышел на восьмое место по голевым передачам за «Краснодар».