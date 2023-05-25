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Карпов: ЦСКА и «Спартак» интересуются защитником «Сочи» Макарчуком

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Московские ЦСКА и «Спартак» проявляют интерес к защитнику «Сочи» Артёму Макарчуку.

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, клуб из Сочи пока не готов отпускать 27-летнего россиянина, так как ещё не нашёл ему замену.

По информации источника, вероятность ухода защитника из «Сочи» во время летнего трансферного окна велика.

Отмечается, что наиболее вероятен переход Макарчука в ЦСКА.

В нынешнем сезоне Макарчук забил один мяч и отдал пять результативных передач в 33 матчах за «Сочи» во всех турнирах. Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее стартовала продажа билетов на суперфинал Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА.

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