Стартовала продажа билетов на суперфинал Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА

Российский футбольный союз (РФС) объявил о старте продаж билетов на суперфинал Кубка России по футболу «Краснодар» — ЦСКА.

Встреча пройдёт 11 июня в Москве на стадионе «Лужники». Стоимость билетов — от 400 рублей. Покупка билетов на матч возможна только при наличии паспорта болельщика.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. Перед началом матча на стадионе выступит рэп-исполнитель Баста с композициями «Моя игра» и «Сансара».

Ранее Эдуард Сперцян заявил, что «Краснодар» вышел в финал Кубка России за счёт сплочённости.