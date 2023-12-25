Ивич: «Краснодар» пытается совместить классную игру и результат

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич признался, что стремится научить своих подопечных играть в чемпионате России по футболу в красивый футбол, который даёт результат.

«Нам надо совместить классную игру и результат. Можно играть в прекрасный футбол, создать 10 моментов, владеть мячом 80% времени, но проиграть. Кто вспомнит после этого, что ты играл прекрасно? Никто. Футбол ― это результат», — цитирует Ивича «Чемпионат».

По словам 46-летнено сербского специалиста, очень важно, что «Краснодар» стал «выигрывать равные матчи».

«Команда, которая борется за титул, не может не иметь характера. Я уделяю много внимание характеру и балансу. Все знают, что стиль «Краснодара» ― атакующий. В команде много нападающих, вингеров, полузащитников и защитников, заточенных на атаку. Но нам нужно найти баланс», — добавил Ивич.

«Краснодар» с 38 очками по итогам 18 туров лидирует в чемпионате. На втором месте в турнирной таблице располагается петербургский «Зенит» (36).

Ранее Себастьян Оларте, агент полузащитника «Крус Асуль» Кевина Кастаньо, высказался о возможном переходе своего клиента в «Краснодар».