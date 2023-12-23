Агент полузащитника «Крус Асуль» Кастаньо рассказал о переговорах с «Краснодаром»

Себастьян Оларте, агент полузащитника «Крус Асуль» Кевина Кастаньо высказался о возможном переходе своего клиента в «Краснодар».

«Контракт ещё не подписан, но мы движемся вперёд. Я думаю, что всё будет хорошо», — приводит слова Оларте «Евро-Футбол.ру».

По информации ESPN Deportes, российский клуб заплатит за 23-летнего футболиста $7 млн.

Как сообщает «Чемпионат», «Краснодар» согласовал трансфер опорного полузащитника. В ближайшее время игрок должен подписать контракт с клубом.

В текущем сезоне футболист провёл за «Крус Асуль» 13 матчей во всех турнирах и отметился одним результативным действием. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич сравнил футбольную инфраструктуру в России и Англии.