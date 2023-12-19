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Ивич: стадионы в России лучше и современнее, чем в Англии

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Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич сравнил футбольную инфраструктуру в России и Англии.
Ивич: стадионы в России лучше и современнее, чем в Англии
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Людям больше интересны чемпионаты Англии, Испании и Италии, но в России великолепные условия для игры. Стадионы в России лучше и современнее, чем в Англии», — цитирует Ивича HotSport.

После 18 туров «Краснодар» набрал 38 очков и возглавил турнирную таблицу РПЛ. Команда впервые в своей истории ушла на зимнюю паузу в качестве лидера чемпионата.

Ранее Эдуард Сперцян рассказал о влиянии Ивича на «Краснодар» в перерыве матча с ЦСКА.

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