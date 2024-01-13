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В «Пари НН» сообщили, что Севикян близок к переходу в европейский клуб

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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов заявил, что полузащитник команды и сборной Армении Эдгар Севикян продолжит карьеру в Европе.
В «Пари НН» сообщили, что Севикян близок к переходу в европейский клуб
  • РИА Новости
  • © Григорий Соколов

«Пари НН» получил предложение, активирующее опцию выкупа Севикяна. С высокой долей вероятности Эдгар перейдёт в другой клуб из Европы», — написал Мелик-Гусейнов в своём Telegram-канале.

По его словам, о деталях трансфера нижегородский клуб сообщит дополнительно.

«Это выбор Эдгара и его семьи. Мы желаем ему доброй дороги к своим новым целям. Остаёмся друзьями», — подытожил он.

В нынешнем сезоне 22-летний армянин забил семь голов в 24 матчах за нижегородцев. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее Мелик-Гусейнов заявил, что у «Пари НН» каждый клуб планирует приобрести Севикяна.

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