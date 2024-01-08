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Таранов: уход Салтыкова в «Локомотив» — значительная потеря для «Крыльев Советов»

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Бывший футболист «Крыльев Советов» Иван Таранов высказался о переходе нападающего Никиты Салтыкова в «Локомотив».
Таранов: уход Салтыкова в «Локомотив» — значительная потеря для «Крыльев Советов»
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

«Значительная потеря для «Крыльев». Парень неплохо проявил себя в нынешнем сезоне, был основным игроком состава. Сложно сейчас говорить, насколько это хорошее усиление для «Локомотива», потому что неизвестно, как он адаптируется, и потребуется время», — цитирует Таранова «Чемпионат».

До конца сезона-2023/24 хавбек останется в «Крыльях» на правах аренды.

В текущем сезоне Салтыков провёл за самарцев 21 матч, забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €3 млн. 

Ранее главный скаут «Маккаби» из Хайфы Маор Бург подтвердил информацию об интересе «Локомотива» к защитнику Абдулайе Секу.

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