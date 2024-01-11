Глушаков прошёл медосмотр в «Ростове»
- РИА Новости
«Медицинское обследование прошёл нормально. Сказали, что молодой, перспективный, ещё поиграю», — приводит слова Глушакова «Спорт-Экспресс».
По словам экс-полузащитника, главный тренер команды из Ростова-на-Дону Валерий Карпин решил взять его на сборы.
«Надо подготовиться, пройти хорошо тренировочный процесс, а дальше видно будет, как судьба сложится», — сказал он.
В четверг, 11 января, 36-летний россиянин посетил одну из московских клиник вместе с игроками ростовского клуба.
Ранее Глушаков заявил, что рассчитывает на вызов в сборную России.