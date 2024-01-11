Глушаков прошёл медосмотр в «Ростове»

Бывший полузащитник сборной России по футболу и московского «Спартака» Денис Глушаков рассказал о прохождении медицинского осмотра в «Ростове».

«Медицинское обследование прошёл нормально. Сказали, что молодой, перспективный, ещё поиграю», — приводит слова Глушакова «Спорт-Экспресс».

По словам экс-полузащитника, главный тренер команды из Ростова-на-Дону Валерий Карпин решил взять его на сборы.

«Надо подготовиться, пройти хорошо тренировочный процесс, а дальше видно будет, как судьба сложится», — сказал он.

В четверг, 11 января, 36-летний россиянин посетил одну из московских клиник вместе с игроками ростовского клуба.

Ранее Глушаков заявил, что рассчитывает на вызов в сборную России.