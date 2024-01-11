Четыре трансфера за четыре дня: «Зенит» укрепился тремя бразильцами и ослабил конкурента по РПЛ

«Зенит» ударно провёл первую декаду зимней дозаявочной кампании и усилил состав четырьмя футболистами. На замену отправившемуся в аренду в «Интернасьонал» Ренану у «Флуминенсе» был куплен защитник Нино, а у «Палмейраса» за €15 млн приобретён правый вингер Артур, призванный заменить Малкома. Петербуржцы ускорили переезд в Россию молодого нападающего Педро, а также забрали у «Краснодара» Ильзата Ахметова, у которого летом истекал действующий контракт.

В начале января самым активным на трансферном рынке ожидаемо стал «Зенит», впервые с 2017 года ушедший на зимний перерыв не в статусе лидера чемпионата России по футболу. Петербуржцы сходу развернули активную дозаявочную кампанию, благо проблемных позиций было достаточно. Ещё летом команду покинул один из её лидеров — Малком, а зимой на родину отправился и Ренан. Защитник на правах аренды перешёл в «Интернасьонал», вследствие чего в центре обороны появилась вакансия.

Однако уже 5 января было объявлено имя фактического сменщика Ренана. Им стал его соотечественник Нино Мота, последние четыре года представлявший «Флуминенсе». Вместе с ним он дважды брал Лигу Кариока (первенство штата Рио-де-Жанейро), а в 2023-м не только помог коллективу завоевать Кубок Либертадорес, но и дойти до финала Клубного чемпионата мира. Правда, там подопечные Фернандо Диниза не смогли ничего противопоставить «Манчестер Сити» и вынуждены были довольствоваться серебряными медалями.

При этом один из самых дорогостоящих (по версии Transfermarkt) футболистов «Флуминенсе» уже долгое время привлекал внимание европейских клубов. Летом к нему проявлял интерес «Локомотив», а зимой был готов приобрести «Ноттингем Форест». Однако в гонке за 26-летнего спортсмена преуспел «Зенит». Если англичане были готовы заплатить за него 37,5 млн реалов (€7 млн), но в рассрочку, то россияне — 27 млн (€5,04 млн), зато единовременно.

В итоге, «Флуминенсе» отказался идти на уступки «Ноттингему» и принял предложение «Зенита». Если верить «Чемпионату», петербуржцы сходу переведут на счета бывшего работодателя Нино €5 млн, а ещё один миллион евро бразильцы могут получить в виде бонусов. Сам защитник подписал контракт на 4,5 года, чем обрадовал его соотечественника Клаудиньо.

«Мы общались с Нино накануне его перехода в «Зенит». Я рассказал о городе и клубе. Конечно, он сделал правильный выбор… Нино с нетерпением ждёт, когда увидит наш стадион и поддержку болельщиков, он знает, что «Зенит» — по-настоящему большой клуб. Мой друг счастлив», — признался хавбек Metaratings.

Таким образом, бразильская диаспора в «Зените» достигла уже привычной отметки в семь человек (не считая Марио Фернандеса), но на этом руководство сине-бело-голубых не остановилось. Первым делом они «реализовали право преимущественного выкупа» Педро — талантливого 17-летнего вингера, 50% прав на которого были приобретены у «Коринтианса» ещё летом 2023-го. Изначально он должен был прибыть в Северную столицу в феврале — сразу по достижении совершеннолетия. Но девятикратный чемпион страны не захотел ждать так долго.

«Нападающий присоединится к сине-бело-голубым 12 января и примет участие в традиционных медицинских мероприятиях… «Зенит» приветствует Педро и желает ему не останавливаться в развитии и после переезда в Петербург», — заявили в пресс-службе коллектива 4 января.

А уже четверо суток спустя была поставлена точка и в эпопее с трансфером Артура Гимарайнса. Если верить СМИ, «Зенит» и «Палмейрас» договорились о нём уже в первые дни месяца, но сам нападающий сомневался в целесообразности переезда в Россию. В качестве возможных причин для беспокойства назывались климат и разлука с семьёй. Не самым положительным образом сказалась и смена агента. Ведь к этому моменту его дела уже вёл Пауло Питомбейра, а не инициировавший переговоры с петербуржцами Ник Аркури.

Тем не менее, Артур всё же поставил подпись под контрактом с «Зенитом» на 3,5 года с опцией продления ещё на один. По информации «Матч ТВ», ключевыми факторами в этом вопросе стали как заманчивые финансовые условия, так и знакомство с Клаудиньо. Соотечественники выступали за «РБ Брагантино» и провели на поле вместе более 4,5 тыс. минут.

При этом руководство сине-бело-голубых опровергло слухи о том, что покупка Артура обошлась суммарно в €18 млн, три из которых должны быть выплачены в виде бонусов. По словам председателя правления Александра Медведева, новобранец обошёлся ровно в €15 млн.

Таким образом, «Зенит» всего за несколько дней заметно укрепил сразу две линии. В центре обороны компанию Родригао, Страхине Эраковичу, Дмитрию Чистякову и Нуралы Алипу составит Нино, в то время как Педро и Артур до максимума усилят конкуренцию на флангах атаки. Если молодой вингер будет сражаться за место на левой бровке, то более опытный форвард станет прямой заменой Малкому. Компенсировать его отсутствие ранее пытались Густаво Мантуан и Вильсон Изидор, но оба не преуспели.

Правда, ждать от Артура такой же высокой результативности, как от его соотечественника, вряд ли приходится. Если в том же «Брагантино» он забивал в среднем в каждом четвёртом матче, то в «Палмейрасе» — раз в пять встреч. Для сравнения, во время пребывания в Санкт-Петербурге Малком «настрелял» 42 гола и отдал 24 передачи в 109 играх. Кроме того, в феврале Гимарайнсу исполнится 26 лет, а добиться серьёзного прогресса в таком возрасте получается далеко не у всех.

По сути, наиболее безопасным выглядит трансфер Нино — матёрого центрального защитника, добившегося больших успехов в Южной Америке. По уровню он вряд ли уступит тому же Ренану, а в плане опыта уж точно даст фору 20-летнему спортсмену. Правда, назвать его футболистом без слабых мест тоже нельзя. В полной мере они были продемонстрированы в недавнем противостоянии с «Манчестер Сити», по итогам которого Мота стал самым низко оценённым представителем «Флуминенсе». Именно он срезал мяч в собственные ворота в первом тайме, а во втором не успел помешать Хулиану Альваресу исполнить прострел на Фила Фодена. Чтобы уверенно действовать на таком уровне, бразильцу явно не хватает скорости, но для успешного выступления в РПЛ его данных вполне может хватить.

«Нино давно находился в сфере интересов нескольких российских клубов. Пара московских команд изучала возможность его подписания. Нино — надёжный футболист, хорошо начинает атаки, капитан «Флуминенсе», выиграл Кубок Либертадорес. Но у меня есть сомнения по скоростным качествам. В паре с Нино должен играть кто-то с высокой скоростью. Бразилец неплохо читает игру, надёжен, но самая большая проблема — скорость. Думаю, скауты «Зенита» имели это в виду, когда прорабатывали его», — цитирует «Чемпионат» агента Теймураза Лепсая.

Казалось бы, три крупных трансфера на общую сумму около €30 млн (если считать прошлогоднее приобретение Педро) — более чем достаточно, чтобы вновь считать «Зенит» неоспоримым фаворитом в гонке за золотые медали РПЛ. Но петербуржцы вдохновились примером «Баварии» и поспешили попутно ослабить своего главного конкурента. Так, из «Краснодара» был выписан полузащитник Ильзат Ахметов, причём при неоднозначных обстоятельствах.

Так, удивляет сумма компенсации. Да, летом у Ахметова истекало действующее соглашение с «быками», но кажется довольно странным решением отдавать оценённого в €3 млн игрока всего за €850 тыс., да ещё и основному преследователю. Но ещё больше вопросов возникает в свете заявления «Краснодара», согласно которому Ильзат «активировал опцию в контракте и расторг его». Правда, потом оно было опровергнуто представителем хавбека.

«Клубы обо всём договорились, был совершён трансфер. Ильзат не расторгал контракт с «Краснодаром», — сказал Ираклий Гегечкори Sport24.

Переход Ахметова кажется странным ещё и потому, что пробиться в основу ему будет крайне непросто. За излюбленное место в центре полузащиты ему придётся конкурировать со звёздными Клаудиньо и Венделом, а на флангах — теми же Артуром и Педро. И не стоит забывать про вышеупомянутых Мантуана, Изидора, а также Андрея Мостового и Марио Фернандеса, исполнявшего роль правого латераля в схеме 3-5-2. Правда, ни агента, ни самого Ильзата это, кажется, не смущает.

«Я играю не только в центре, могу и справа, и слева, готов закрыть разные позиции. Буду приносить максимум пользы, выходя на то количество времени, которое определит главный тренер. Буду стараться доказывать и цепляться за каждую возможность», — заверил Ахметов.