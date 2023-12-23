Золотой пента-трик: «Манчестер Сити» разгромил «Флуминенсе» и впервые выиграл клубный чемпионат мира

«Манчестер Сити» впервые в истории выиграл клубный чемпионат мира по футболу и завоевал пять трофеев за один календарный год. В Саудовский Аравии Пеп Гвардиола не мог рассчитывать на Эрлинга Холанда, Кевина Де Брёйне и Жереми Доку, что не помешало его подопечным одержать две победы с общим счётом 7:0. В финале «горожане» разгромили «Флуминенсе». Хулиан Альварес отметился дублем, гол на свой счёт записал Фил Фоден, а ещё один мяч в собственные ворота срезал Нино.

Завершившийся накануне клубный чемпионат мира проходил на фоне новостей о реорганизации турнира, вызвавших колоссальный резонанс в спортивном сообществе. С критикой в адрес ФИФА выступила Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro), а в АПЛ даже подписали официальную жалобу на новый формат соревнований. Не остались в стороне и главные действующие лица, причём высказались даже те, кому предстояло бороться за трофей. На слишком плотный календарь пожаловались как хавбек «Манчестер Сити» Бернарду Силва, так и тренер Хосеп Гвардиола, указавший на отсутствие достойного времени на восстановление.

И правда, «горожанам» не понаслышке известны проблемы, возникающие при избытке игровой практики. Ещё до старта КЧМ они провели 26 матчей в нынешнем сезоне, а за календарный год таких набралось аж 62. И это не могло не отразиться на спортсменах. Ещё весной коллектив потерял из-за травмы одного из своих лидеров — Кевина Де Брёйне, не вернувшегося в строй по сей день, а с лета в лазарете оказывались ещё семь исполнителей.

Но если большинство всё же успело вернуться в строй к поездке на КЧМ в Саудовскую Аравию, то сразу четверо не могли помочь команде побороться за пятый трофей в году. Помимо только недавно вернувшегося к тренировкам Де Брёйне и перенёсшего операцию на колене голкипера Зака Стеффена, Гвардиола не мог рассчитывать на Жереми Доку и Эрлинга Холанда. И это было крайне серьёзной потерей. Бельгиец с ходу стал важной опцией в нападении и уже отметился тремя голами и шестью голевыми передачами во всех турнирах, а лишний раз говорить о значении норвежца не приходится. Достаточно сказать, что за последние дни сразу несколько изданий признали его лучшим футболистом 2023 года.

Впрочем, отсутствие сразу двух звёзд не помешало «Сити» завоевать путёвку в финал клубного чемпионата мира. Гвардиола в очередной раз занялся экспериментами и не выпустил в старте ни одного чистого форварда, вследствие чего номинальную пару впереди составили Бернарду Силва и Матеус Нуньес. Но от этого «Урава Ред Даймондс» легче не стало. Англичане владели мячом более 75% времени и нанесли 25 ударов, позволив сопернику ответить лишь двумя. При этом в створ не пришёлся ни один из них.

Тем удивительнее, что в первом тайме «Сити» забил лишь однажды, да и то не самостоятельно. Уже в компенсированное время Мариус Хейбротен срезал мяч в собственные ворота и перечеркнул старания партнёров, самоотверженно отбивавшихся от выпадов гораздо более мастеровитых оппонентов. А уже во второй половине счёт до крупного довели Матео Ковачич и тот же Силва, после чего никакой интриги уже не осталось (если она вообще была). Небесно-голубые немного сбавили обороты и даже несколько раз позволили оппонентам зайти в штрафную, но не более.

В финале же «Манчестер» ждал «Флуминенсе», ранее в своей истории ни разу не принимавший участия в этом турнире. Чего не скажешь об их сопернике по полуфиналу в лице «Аль-Ахли», который не только пять раз пробивался в топ-4, но трижды брал бронзу. И в этот раз сломать неудачную традицию и впервые дойти до решающего раунда египтянам не удалось.

Пусть они действовали вторым номером, но моментов отличиться имели явно не меньше, однако реализовать ни один не сумели. Бразильцы же дважды огорчили Мохамеда Эль-Шенави в последние 19 минут основного времени, а точку поставил Джон Кеннеди. Тот самый, за чьё приобретение московский «Спартак» готов выложить аж €10 млн.

Финальную встречу 21-летний нападающий также начал на скамейке запасных и лишь наблюдал, как «Сити» разбирается с «Флуминенсе». Да, подопечные Фернандо Диниза действовали смело и не стеснялись разыгрывать мяч не только в штрафной, но и во вратарской, заставляя соперников оголять тылы, но воспользоваться этим не получалось. Ближе всего к голу они были на 17-й минуте, когда сами здорово сработали в прессинге и чуть было не наказали Эдерсона за ошибку при передаче. Херман Кано вырвался один на один и вынудил голкипера нарушить правила, но судья Шимон Марциняк не указал на точку. Боковой арбитр зафиксировал офсайд, что впоследствии подтвердила и автоматическая система.

К этому моменту «горожане» вели в счёте. Уже на 40-й секунде Хулиан Альварес грудью подправил мяч в сетку после попадания Натана Аке в штангу. Причём организовал атаку на свои ворота не кто иной, как Марсело. Именно его опрометчивая дальняя передача обернулась потерей. И до конца тайма экс-защитник «Реала» ещё не раз оказывался в центре внимания, правда, уже со знаком «плюс». Несколько раз он демонстрировал филигранную технику и в сложнейших ситуациях сохранял владение, а также не забывал кошмарить Рико Льюиса. Тот регулярно оказывался его оппонентом в очных дуэлях, где более опытный бразилец не стеснялся использовать всевозможные хитрости и провокации.

Но они не спасли «Флуминенсе» от второго пропущенного гола. Причём забит он был настолько просто, что это событие могло психологически надломить и куда более сильную команду. Фил Фоден ворвался в зону левого полуфланга и прострелил в центр, но угодил в ногу Нино. Вратарь не успел среагировать и лишь смотрел, как один из самых дорогих футболистов коллектива следует примеру Хейбротена и поражает собственные ворота.

В итоге уже в перерыве Диниз был вынужден бросать в бой Кеннеди, а к исходу часа сменил половину обороны, а также отправил отдыхать многоопытного Гансо, некогда считавшегося равным по таланту самому Неймару. Впоследствии наставник убрал с поля и второго центрального защитника — к Фелипе Мело на лавке присоединился тот самый Нино. Правда, к тому моменту «Флуминенсе» уже горел 0:3. Бразильцы снова слишком заигрались на своей трети поля и пропустили очередной выпад. На этот раз Альварес выступил в роли ассистента, а его прострел замкнул Фил Фоден.

Но на этом Альварес не остановился. За две минуты до окончания основного времени неудержимый аргентинец оформил дубль. Он эффектно обработал пас с фланга, одним движением убрал 25-миллионного Андре и «расстрелял» Фабио. Тем самым он не только снял вопрос о лучшем игроке матча, но и помог «Сити» одержать самую крупную победу в финале соревнований с 2011 года. Тогда «Барселона» отгрузила четыре безответных гола «Сантосу». Её также возглавлял Гвардиола.

Тем удивительнее, что Альварес не попал в число лучших футболистов первенства по версии организаторов. Третью строчку занял вингер «Флуминенсе» Джон Ариас, а две первые — Кайл Уокер и Родри. И хотя англичанин действительно здорово смотрелся на протяжении всего турнира, а испанец уже давно является одним из лучших разыгрывающих опорников планеты, аргентинец явно заслужил похвалы.

Так или иначе, «горожане» впервые в своей истории выиграли клубный чемпионат мира и собрали коллекцию из пяти трофеев за один год, а Пеп Гвардиола установил сразу два рекорда: вышел на первое место по общему числу побед на КЧМ (четыре) и первым среди тренеров сделал это с тремя разными командами. Бронза же в очередной раз досталась «Аль-Ахли». «Урава Ред Даймондс» сражался отчаянно и даже совершил камбэк с 0:2, но только для того, чтобы пропустить ещё дважды в последние полчаса.