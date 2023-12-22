УЕФА представил символическую сборную группового этапа Лиги чемпионов

УЕФА опубликовал символическую сборную группового этапа Лиги чемпионов.

Об этом сообщается в соцсетях турнира.

Вратарь: Грегор Кобель («Боруссия» Дортмунд),

Защитники: Айен Муньос («Реал Сосьедад»), Матс Хуммельс («Боруссия»), Жоау Канселу («Барселона»).

Полузащитники: Вендерсон Галено («Порту»), Брайс Мендес («Реал Сосьедад»), Джуд Беллингем («Реал»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Букайо Сака («Арсенал»).

Нападающие: Гарри Кейн («Бавария»), Габриэл Жезус («Арсенал»).

Ранее сообщалось, что УЕФА может отказаться от нового формата Лиги чемпионов ради борьбы с Суперлигой.