УЕФА представил символическую сборную группового этапа Лиги чемпионов
Об этом сообщается в соцсетях турнира.
Вратарь: Грегор Кобель («Боруссия» Дортмунд),
Защитники: Айен Муньос («Реал Сосьедад»), Матс Хуммельс («Боруссия»), Жоау Канселу («Барселона»).
Полузащитники: Вендерсон Галено («Порту»), Брайс Мендес («Реал Сосьедад»), Джуд Беллингем («Реал»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Букайо Сака («Арсенал»).
Нападающие: Гарри Кейн («Бавария»), Габриэл Жезус («Арсенал»).
Ранее сообщалось, что УЕФА может отказаться от нового формата Лиги чемпионов ради борьбы с Суперлигой.