Холанд и Мбаппе стали самыми дорогими футболистами мира 2023 года

Портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих футболистов планеты 2023 года.

Рейтинг возглавили полузащитник «Реала» Джуд Беллингем, нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд и форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе.

Стоимость каждого футболиста составляет на данный момент €180 млн.

На четвёртом месте расположился нападающий «Реала» Винисиус Жуниор (€150 млн). На пятом — вингер Букайо Сака из «Арсенала».

Самым дорогим российским футболистом стал полузащитник «Монако» Александр Головин (€30 млн).

Ранее Холанд признан лучшим футболистом года по версии The Guardian.