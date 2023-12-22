Холанд и Мбаппе стали самыми дорогими футболистами мира 2023 года
Рейтинг возглавили полузащитник «Реала» Джуд Беллингем, нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд и форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе.
Стоимость каждого футболиста составляет на данный момент €180 млн.
На четвёртом месте расположился нападающий «Реала» Винисиус Жуниор (€150 млн). На пятом — вингер Букайо Сака из «Арсенала».
Самым дорогим российским футболистом стал полузащитник «Монако» Александр Головин (€30 млн).
Ранее Холанд признан лучшим футболистом года по версии The Guardian.