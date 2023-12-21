Джейкобс: «Манчестер Сити» не поддерживает Суперлигу

«Манчестер Сити» не поддерживает проект футбольной Суперлиги.

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, клуб не собирается присоединяться к турниру.

21 декабря Европейский суд принял решение признать незаконными действия ФИФА и УЕФА касательно запрета создания Суперлиги.

Напомним, что в 2021 году 12 европейских клубов объявили о создании Суперлиги. Впоследствии на фоне критики девять команд отказались от участия в проекте, заинтересованность в котором сохраняют «Барселона», «Реал» и «Ювентус». В мае того же года Суперлига обвинила УЕФА и ФИФА в нарушении закона о конкуренции.

Ранее «Аталанта» Миранчука выступила против создания Суперлиги.