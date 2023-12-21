«Аталанта» Миранчука выступила против создания Суперлиги

«Аталанта» выступила с заявлением после решения Европейского суда признать незаконными действия Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) относительно запрета создания Суперлиги.

«Аталанта» после постановления Европейского суда выражает своё несогласие с любой идеей о создании Суперлиги и подтверждает свою позицию, которая всегда заключалась в сохранении ценностей национальных чемпионатов», — говорится в заявлении клуба.

За «Аталанту» выступает российский футболист Алексей Миранчук.

21 декабря Европейский суд принял решение признать незаконными действия ФИФА и УЕФА касательно запрета создания Суперлиги.

Напомним, что в 2021 году 12 европейских клубов объявили о создании Суперлиги. Впоследствии на фоне критики девять команд отказались от участия в проекте, заинтересованность в котором сохраняют «Барселона», «Реал» и «Ювентус». В мае того же года Суперлига обвинила УЕФА и ФИФА в нарушении закона о конкуренции.

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании запретит клубам АПЛ участвовать в Суперлиге.