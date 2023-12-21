Sky Sports: правительство Великобритании запретит клубам АПЛ участвовать в Суперлиге

Правительство Великобритании запретит клубам Английской премьер-лиги (АПЛ) участвовать в турнирах наподобие Суперлиги.

По информации Sky Sports, решение правительства связано с тем, что они считают такие проекты «отколовшимися» от общей системы. Отмечается, что решение Европейского суда для английских клубов не имеет смысла, потому что Великобритания вышла из ЕС в феврале 2020 года.

21 декабря Европейский суд принял решение признать незаконными действия ФИФА и УЕФА касательно запрета создания Суперлиги.

Напомним, что в 2021 году 12 европейских клубов объявили о создании Суперлиги. Впоследствии на фоне критики девять команд отказались от участия в проекте, заинтересованность в котором сохраняют «Барселона», «Реал» и «Ювентус». В мае того же года Суперлига обвинила УЕФА и ФИФА в нарушении закона о конкуренции.

Ранее сообщалось, что Суперлигу запустят примерно в 2025 году.