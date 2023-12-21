Marca: Суперлигу запустят примерно в 2025 году

Появилась информация о возможной дате запуска европейской Суперлиги.

По информации Marca, в основной раунд турнира отберутся 60—80 клубов, которые определят в разные дивизионы. Каждая команда проведёт не менее 14 матчей, все игры будут транслироваться бесплатно.

Ориентировочные сроки запуска — 2025 год. Участие будет доступно для всех клубов Европы и основано «на спортивных заслугах».

Напомним, что в 2021 году 12 европейских клубов объявили о создании Суперлиги. Впоследствии на фоне критики девять команд отказались от участия в проекте, заинтересованность в котором сохраняют «Барселона», «Реал» и «Ювентус». В мае того же года Суперлига обвинила УЕФА и ФИФА в нарушении закона о конкуренции.

Ранее сообщалось, что «Реал» и «Барселона» получат по €1 млрд при одобрении Суперлиги.