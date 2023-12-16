Mundo Deportivo: «Реал» и «Барселона» получат по €1 млрд при одобрении Суперлиги

«Реал» и «Барселона» могут получить выплаты после положительного вердикта Европейского суда по проекту Суперлиги.

Как сообщает Mundo Deportivo, положительный вердикт разом решит все финансовые проблемы двух клубов. В запуск Суперлиги инвесторы готовы вложить €15 млрд, а стоимость всего проекта оценивается в €100 млрд.

По информации источника, трибунал юстиции ЕС 21 декабря в 10:30 мск вынесет решение.

В 2021 году 12 европейских клубов объявили о создании Суперлиги. Впоследствии на фоне критики девять команд отказались от участия в проекте, заинтересованность в котором сохраняют «Барселона», «Реал» и «Ювентус». В мае того же года Суперлига обвинила УЕФА и ФИФА в нарушении закона о конкуренции.

Ранее сообщалось, что Перес ведёт переговоры с 50—60 клубами о создании новой Суперлиги.