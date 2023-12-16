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VozPopuli: Перес ведёт переговоры с 50—60 клубами о создании новой Суперлиги

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Президент «Реала» Флорентино Перес ведёт переговоры с клубами о создании новой Суперлиги.
VozPopuli: Перес ведёт переговоры с 50—60 клубами о создании новой Суперлиги
  • Gettyimages.ru
  • © Europa Press News

Как сообщает VozPopuli, матчи новой версии европейской Суперлиги будут проводиться в дни игр Лиги чемпионов, а также Лиги Европы и Лиги конференций.

По информации источника, лига будет разделена на три дивизиона.

В 2021 году 12 европейских клубов объявили о создании Суперлиги. Впоследствии на фоне критики девять команд отказались от участия в проекте, заинтересованность в котором сохраняют «Барселона», «Реал» и «Ювентус». В мае того же года Суперлига обвинила УЕФА и ФИФА в нарушении закона о конкуренции.

Ранее сообщалось, что в УЕФА раскритиковали «Реал» за участие в проекте Суперлиги.

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