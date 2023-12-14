Улыбка фортуны: ПСЖ выжил в Лиге чемпионов благодаря голу 17-летнего игрока и волевой победе «Милана» в Ньюкасле

Гол 17-летнего Уоррена Заира-Эмери помог «Пари Сен-Жермен» сыграть вничью в Дортмунде с «Боруссией» и выйти в плей-офф Лиги чемпионов, а два результативных действия несовершеннолетних вундеркиндов не спасли «Барселону» от поражения в Антверпене. «Ньюкасл» дома открыл счёт в матче с «Миланом», но пропустил дважды во втором тайме и вылетел из еврокубков, а «Порту» хотя и позволил сопернику отличиться трижды, но усилиями Вендерсона Галено добыл победу и отправил «Шахтёр» в Лигу Европы. «Атлетико» взял верх над «Лацио» в битве за первое место в группе, а «Манчестер Сити» в Белграде дожал «Црвену звезду».

Шквал моментов в Дортмунде

ПСЖ в преддверии матча последнего тура группового этапа с «Боруссией» оказался в непростом положении. Он на два очка опережал «Ньюкасл» и «Милан» в борьбе за второе место квартета F. Но в случае успеха английского коллектива парижан не устраивала даже ничья, поскольку по личным встречам они оппоненту уступали (1:4, 1:1).

Команды начали игру в Германии без раскачки, словно стремясь порадовать болельщиков перед паузой в еврокубках. Лишь чудом счёт в первом тайме не был открыт, ведь одна атака сменяла другую. Больше шансов отличиться было у гостей. Так, в одном из эпизодов Килиан Мбаппе обыграл Грегора Кобеля и пробил по пустым воротам, но мяч с линии вынес Никлас Зюле. Следом Брэдли Баркола угодил в штангу. Ещё в паре моментов одноклубников выручил Кобель.

А в начале второй половины поклонникам французской дружины стало по-настоящему тревожно. Дортмундцы подавили соперников высоким прессингом, совершили отбор, и Никлас Фюллькруг вывел Карима Адейеми на удар. К тому же «Ньюкасл» вёл в параллельном матче.

Но подопечные Луиса Энрике быстро восстановили равновесие. Мбаппе выполнил прострел от лицевой, и мяч после рикошета прилетел на полукружие штрафной к Уоррену Заиру-Эмери, который не оставил шансов вратарю. Также он в возрасте 17 лет и 280 дней стал самым молодым автором гола в ЛЧ среди французов. Практически тут же пропустил «Ньюкасл». В оставшееся время скорее гости могли дожать хозяев. Тот же Мбаппе всё-таки забил, но мяч отменили из-за офсайда.

Провал «Ньюкасла» после перерыва

Всё было предельно ясно и в противостоянии «Ньюкасла» с «Миланом». Победитель получал возможность продолжить выступление в еврокубках, а проигравший из них вылетал. Однако более мотивированным выглядел английский коллектив, который при поддержке своих болельщиков с первых минут пошёл вперёд. Подопечные Эдди Хау проводили атаку за атакой, а в случае потери включали фирменный высокий прессинг.

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Разрушать его соперникам удавалось нечасто. Впереди цеплялся за мяч лишь быстрый Рафаэл Леау, находящийся под постоянной опекой. Однажды он вышел на ударное пространство в штрафной, но немного не попал в дальний угол. Подходы хозяев смотрелись куда опаснее. Чего стоит хотя бы эпизод, когда Фикайо Томори в последний миг в подкате вынес мяч у Мигеля Алмирона, уже готового замыкать передачу партнёра с метра.

Поэтому гол Жоэлинтона не вызвал вопросов. Причём результативную передачу ему отдал 17-летний Льюис Майли, в последнее время регулярно попадающий в основу. Он в возрасте 17 лет и 226 дней стал самым юным автором голевого паса в ЛЧ среди англичан. У бразильца же было достаточно времени, чтобы обработать снаряд и точно пробить без шансов для Мика Меньяна.

Тем сложнее объяснить провал «сорок» во второй половине. Начиналось для них всё неплохо. Они по-прежнему шли вперёд и создавали моменты. Однако по истечении часа «Ньюкасл» допустил провал в обороне. После прострела Леау с фланга Оливье Жиру позволили подхватить мяч и вывести на удар Кристиана Пулишича.

Пропустив, команда словно растерялась и не понимала, что ей делать. По сути, единственный шанс упустил попавший в перекладину Александер Исак. Зато россонери с удовольствием убегали в контратаки. Точку мог поставить Леау, но, совершив отбор и выскочив на рандеву с Мартином Дубравкой, пробил в штангу. Однако уже спустя несколько минут вышедшие на замену буквально за мгновение до того Ноа Окафор и Саму Чуквезе соорудили второй гол. Таким образом, дружина Хау вместо попадания в 1/8 финала ЛЧ вылетела из еврокубков. «Милан» же продолжит выступление в ЛЕ.

Молодые звёздочки «Манчестер Сити»

Другой английский коллектив, «Манчестер Сити», вслед за «Реалом» завершил групповой этап без осечек. Вдобавок он с учётом предыдущего сезона продлил победную серию до восьми поединков и установил рекорд для представителей страны в турнире.

Не помешала горожанам добиться успеха в Сербии даже массовая ротация, устроенная Хосепом Гвардиолой. Некоторые лидеры, например Эдерсон и Эрлинг Холанд, не приехали в Белград. Другие остались на скамейке. А компанию дублёрам в основе составили лишь отдельные ключевые исполнители вроде Джона Стоунза и Джека Грилиша.

В результате молодые исполнители воспользовались предоставленным шансом. 20-летний дебютант Мика Хэмилтон вовсе стал одним из лучших. Он не боялся идти в обводку и на 19-й минуте открыл счёт, красиво пробив в ближнюю девятку. Он же заработал пенальти незадолго до финального свистка. Его сверстник Оскар Бобб стал автором не менее эффектного гола. Норвежец протащил мяч в чужую штрафную, ушёл от одного оппонента и мягко пробил в дальний угол из-под второго.

Единственным минусом для гостей стали два пропущенных от «Црвены звезды» мяча во втором тайме. Причём помог возродить интригу бывший хавбек «Рубина» Хван Ин Бём. Сначала он отправил снаряд под опорную Штефану Ортеге, а затем с углового выполнил точный навес на Александара Катаи.

Восемь голов в Порту и осечка «Барселоны»

А вот ни одной команды с постсоветского пространства в плей-офф главного еврокубка не будет. «Шахтёр» мог подняться на вторую строчку в группе H в случае выездной победы над «Порту», но не преуспел. «Драконы» владели серьёзным преимуществом и взяли верх с хоккейным счётом 5:3.

При этом противостояние не обошлось без судейского скандала. Вендерсон Галено забил быстрый мяч на девятой минуте, а по истечении получаса «горняки» отыгрались буквально на ровном месте. В момент длинной передачи на Александра Зубкова арбитр на линии поднял флажок. Хозяева притормозили, однако оппоненты довели контрвыпад до логичного завершения. Система VAR же подтвердила, что нарушения правил не было. Подопечные Сержиу Консейсау пытались оспорить этот вердикт, но только получили пару горчичников.

Главное, что они правильно отреагировали на произошедшее на поле. Галено ещё до перерыва оформил дубль, а после дважды ассистировал партнёрам. Теперь он с семью очками (4 + 3) делит второе место в турнире по системе «гол + пас». Также отличиться удалось ветерану Пепе и сыну главного тренера Шику Консейсау.

В свою очередь, лишённая мотивации «Барселона» сенсационно уступила «Антверпену». Понятно, что Хави по примеру Гвардиолы провёл ротацию, но всё же бросил в бой и многих лидеров. В итоге каталонцы смотрелись блёкло, а обращали на себя внимание только молодые. Ламин Ямал отдал голевой пас на Феррана Торреса и оказался первым 16-летним спортсменом, записавшим себе в актив результативное действие в ЛЧ. А 17-летний Марк Гиу сравнял счёт в компенсированное время. Но уже в ответной атаке его сверстник Джордж Иленихена принёс оппонентам победу.

Уверенная победа «Атлетико»

Небольшая интрига сохранялась и в квартете Е, где первую строчку предстояло оспорить «Атлетико» и «Лацио». Впрочем, мадридцы опережали римлян на балл и вдобавок принимали их на родном «Метрополитано». Неудивительно, что они спокойно решили задачу.

Главным же героем в их составе стал новобранец Самуэль Лино, который всё комфортнее чувствует себя на новом месте. Уже в дебюте бразилец протолкнул мяч себе на ход в чужую штрафную и выполнил аккуратный пас под удар Антуану Гризманну. А в начале второго тайма он нанёс красивый выстрел с лёта в дальний угол.

Преимущество дружины Диего Симеоне могло быть ещё солиднее, если бы арбитр не отменил гол Марио Эрмосо, посмотрев повтор, из-за очевидного офсайда у Анхеля Корреа, закрывавшего обзор Ивану Проведелю. Гости же почти не тревожили Яна Облака. Таким образом, «Атлетико» продлил победную домашнюю серию во всех соревнованиях до 20 встреч, повторив клубный рекорд.