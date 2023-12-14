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Бакайоко стал лучшим ассистентом группового этапа Лиги чемпионов

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Полузащитник ПСВ Жоан Бакайоко стал лучшим ассистентом группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24.

Футболист из Бельгии записал на свой счёт пять результативных передач. Далее расположились футболисты с тремя ассистами Джуд Беллингем («Реал»), Рикардо Хорта («Брага»), Гарри Кейн («Бавария»), Науэль Молина («Атлетико»), Иван Ракитич («Севилья»), Уоррен Заир-Эмери («Пари Сен-Жермен»).

Первые матчи 1/8 финала состоятся 13 февраля. Финал турнира пройдёт 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» выиграл все шесть матчей в группе Лиги чемпионов.

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