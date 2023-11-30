Триллер в Стамбуле, разгром в Лондоне и спасения в Лиссабоне и Севилье: 5-й тур Лиги чемпионов закрылся градом голов

«Манчестер Юнайтед» упустил победу в Стамбуле из-за двух ошибок Андре Онаны после ударов Хакима Зиеша со штрафных, а «Интер» добыл ничью в Лиссабоне, хотя к перерыву позволил бывшему хавбеку «Локомотива» Жоау Мариу оформить хет-трик и уступал «Бенфике» со счётом 0:3. ПСВ перевернул гостевую встречу с «Севильей» в заключительные 25 минут, после того как Лукас Окампос был изгнан с поля за два «горчичника», а «Реал» вновь одолел «Наполи», несмотря на то что пропустил дважды. «Арсенал» установил рекорд для английских команд, забив пять мячей за тайм, и вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

Ошибки Онаны

В самом ярком матче игрового дня «Манчестер Юнайтед» опять потерял очки в противостоянии с «Галатасараем» и упустил возможность опередить соперника в таблице группы А и подняться на вторую позицию. Но если в домашних стенах манкунианцы уступили, то в гостях невероятным образом упустили победу — 3:3.

После первого тайма ничто не предвещало для фаворита беды. Несмотря на то что хозяева активно стартовали и регулярно создавали моменты у ворот Андре Онаны, английский коллектив умудрился воспользоваться всеми имевшимися шансами и к 19-й минуте повёл 2:0. Сначала Алехандро Гарначо, получив пас от Бруну Фернандеша, не оставил надежды Фернандо Муслере, а затем потрясающий выстрел издали нанёс сам португалец. Опытный уругваец в этом эпизоде при всём желании не мог выручить партнёров.

К чести стамбульцев, они не опустили рук, а только увеличили давление. И им удалось возродить интригу благодаря стандарту и не самой уверенной игре Онаны. По истечении получаса он фактически спрятался за стенкой и позволил Хакиему Зиешу со штрафного пробить в ближний угол.

Однако, когда сразу после перерыва Скотт Мактоминей замкнул прострел Аарона Ван-Биссаки, показалось, что интрига умерла окончательно. Но вновь коллектив Окана Бурука проявил несгибаемый характер. И опять подвёл одноклубников Онана. На этот раз он не справился с банальной подачей всё того же Зиеша со стандарта, выронив снаряд за линию. А марокканец стал лишь третьим футболистом в истории ЛЧ после Криштиану Роналду и Неймара, забившим два мяча со штрафных за один матч.

Получив шанс спастись, хозяева вцепились в него. В паре моментов выручить удалось Онане, но и он оказался бессилен, когда вышедший на замену Керем Актюркоглу пробил в ближний угол из-под защитника. Правда, манкунианцы имели возможность в концовке склонить чашу весов на свою сторону, но выстрел Фернандеша приняла на себя штанга.

Голевая феерия на «Сантьяго Бернабеу»

«Реал» подошёл к противостоянию с «Наполи», не имея особой турнирной мотивации. Мадридцы, одержав на групповом этапе четыре победы подряд, гарантировали себе путёвку в плей-офф уже после четвёртого тура. Близки к решению задачи были и неаполитанцы. Если бы «Брага» в параллельной встрече не обыграла «Унион», они выходили бы из квартета даже при условии ничьей.

Несмотря на то что испанскому коллективу не было нужды убиваться на поле, он вовсе не собирался дарить очки. Правда, уже на девятой минуте гости неожиданно вышли вперёд. Начал результативную атаку прекрасным забросом на дальнюю штангу Хвича Кварацхелия. Затем Джованни Ди Лоренцо выполнил блестящую скидку, а Джованни Симеоне пробил с близкой дистанции. Андрей Лунин успел парировать выстрел, но достал мяч уже из-за линии, что не ускользнуло от системы фиксации гола.

Ответ хозяев получился стремительным. Не успели подопечные Вальтера Маццари отпраздновать гол, как Родриго из пределов штрафной красиво отправил снаряд в дальнюю девятку. А в середине первого тайма сливочные и вовсе вышли вперёд. После отличного навеса из глубины в исполнении Давида Алабы Джуд Беллингем нанёс точный удар головой. Теперь в активе британца значатся четыре гола в нынешнем розыгрыше ЛЧ и 15 за «Реал» в общей сложности. Попутно он стал первым футболистом мадридцев, забившим в каждом из своих первых четырёх матчей в ЛЧ.

Вторая половина также началась с быстрого мяча гостей. На этот раз Андре Замбо Ангисса, воспользовавшись удачным отскоком от защитника, неожиданно пробил с довольно острого угла. Лунин оказался к этому явно не готов. Но развить успех у «Наполи» не получилось. Не помог и выход восстановившегося Виктора Осимхена. Нигерийцу даже удалось отличиться, но из явного положения вне игры.

Зато преимущество хозяев становилось всё серьёзнее. До поры им откровенно не везло. В первую очередь это касается резервиста Хоселу, который вполне мог оформить хет-трик. Сначала он чудом не замкнул прострел партнёра с метра. Затем в попытке пробить «ножницами» не попал в створ. Наконец, форвард на добивании не сумел отправить снаряд в сетку. Выручал одноклубников и Алекс Мерет. Однако на 84-й минуте он не справился с дальним выстрелом Нико Паса в ближний. Для 19-летнего юноши этот гол стал дебютным за сливочных. А в компенсированное время точку поставил незадачливый Хоселу. Так «Реал» гарантировал себе первое место в группе. А «Наполи» ждёт очная встреча с «Брагой» за вторую путёвку в плей-офф, в которой его устроит и ничья.

Камбэк ПСВ

«Севилья», как и «Наполи», вела в счёте, но уступила ПСВ. Хотя для действующего обладателя Лиги Европы всё начиналось потрясающе. На 24-й минуте счёт открыл Серхио Рамос. Попутно испанец стал автором сразу нескольких статистических достижений. Во-первых, он забил 10-тысячный мяч в истории ЛЧ, во-вторых, отметился дебютным голом после возвращения в команду, и в-третьих, с 16 результативными ударами поднялся на вершину в списке лучших бомбардиров главного еврокубка среди защитников.

А когда сразу после перерыва Юссеф Эн-Несири реализовал выход один на один, местные болельщики облегчённо выдохнули. Тем более у оппонентов мало что получалось и Марко Дмитрович оставался практически без работы.

Тем неожиданней оказалось возвращение эйндховенцев. Фактически разделило игру на до и после нелепое удаление Лукаса Окампоса. По истечении часа он пошёл в опасный подкат против визави на фланге, но в последний миг поджал ноги. Однако рефери Давиде Масса всё же достал второй «горчичник». Крайне полезными оказались и все замены Петера Боша.

Оставшись в большинстве, гости тут же сократили отставание усилиями Исмаэля Сайбари. На 81-й минуте ещё один резервист, Йорбе Вертессен, затолкал мяч в сетку вместе с Неманьей Гуделем, получив в штрафной пас пяткой от Люка де Йонга. Наконец, на 92-й свежий Рикардо Пепи замкнул навес всё того же Вертессена.

Избиение «Ланса»

Другой матч квартета B завершился форменным разгромом. «Арсенал» в домашних стенах не оставил шансов «Лансу» и заодно взял реванш за выездное поражение в первом круге. Некоторое время у лондонцев ушло на раскачку, но вскоре Кай Хаверц открыл счёт, замкнув навес Габриэла Жезуса.

Дальше мячи буквально посыпались в ворота Бриса Самба. «Канониры» проводили одну атаку за другой и реализовали почти все имевшиеся у них моменты. Уже упомянутый Жезус добавил к ассисту точный выстрел низом метров с 15. Спустя всего минуту Букайо Сака добил снаряд в сетку животом после сейва вратаря, а затем Габриэл Мартинелли красиво закрутил мяч в дальний угол, сместившись с левого фланга в центр.

Полностью деморализовав французскую дружину, подопечные Микеля Артеты взяли паузу и даже позволили соперникам завладеть инициативой. В одном из эпизодов Факундо Медина едва не сократил отставание, но угодил в штангу. А в компенсированное время Мартин Эдегор красиво пробил в падении и довершил избиение гостей. До «Арсенала» ни один английской клуб не завершал первый тайм в ЛЧ с преимуществом в пять голов. Также впервые в истории турнира в составе одной команды до перерыва отличились пять разных исполнителей.

Во второй половине Артета убрал с поля некоторых лидеров, предоставив им отдых, и темп закономерно упал. Футболисты спокойно доигрывали матч. Однако последнее слово всё-таки осталось за британским коллективом. Вышедший на замену узбекский защитник «Ланса» Абдукодир Хусанов коснулся мяча рукой в собственной штрафной, и Жоржиньо реализовал пенальти.

Этот результат оказался отличным подарком для ПСВ, который гарантировал себе выход в 1/8 финала вместе с «канонирами». «Лансу» же для продолжения борьбы в Лиге Европы достаточно разойтись миром с «Севильей» в заключительном поединке.

Хет-трик Жоау Мариу

Ещё один невероятный камбэк совершил «Интер», обеспечивший себе путёвку в плей-офф уже после четвёртого тура. Причём нерадзурри в противостоянии с «Бенфикой» оказались практически в безвыходном положении. На перерыв они ушли, уступая со счётом 0:3.

А злым гением команды стал её бывший полузащитник Жоау Мариу. Португалец перебрался в итальянский коллектив после Евро-2016, но так и не сумел стать его лидером и спустя полтора года отправился в первую аренду. В том числе он успел засветиться в «Локомотиве». В 2021-м долгосрочный контракт спортсмена подошёл к концу и он на правах свободного агента перебрался в стан лиссабонцев, не принеся сине-чёрным ни евро.

Теперь же он наказал их в очной встрече, оформив дебютный хет-трик в карьере всего за полчаса. Уже на пятой минуте он открыл счёт сильным ударом с отскоком от газона. В двух следующих эпизодах полузащитнику оставалось не промахнуться с близкой дистанции. Примечательно, что за «Интер» он забил всего четыре мяча.

Но гости точно так же легко отыгрались после перерыва. Положил начало спасению ветеран Марко Арнаутович. Затем Давиде Фраттези красивым выстрелом в падении не оставил шансов украинскому вратарю Анатолию Трубину. Наконец, Алексис Санчес уверенно реализовал одиннадцатиметровый.