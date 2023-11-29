Дубль и голевой пас Зиеша спасли «Галатасарай» от поражение в матче ЛЧ с МЮ

«Манчестер Юнайтед» в гостях сыграл вничью с «Галатасараем» в матче групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.

Игра пятого тура группы А на стадионе «Рамс Парк» в Стамбуле завершилась со счётом 3:3.

В составе английского клуба отличились Алехандро Гарначо (11-я минута), Бруну Фернандеш (18-я), Скотт Мактоминей (55-я). В турецкой команде мячи забили Хаким Зиеш (29-я, 62-я), Керем Актюркоглу (71-я). Зиеш также записал в свой актив результативную передачу.

«Бавария» с 12 очками лидирует в турнирной таблице группы А. Далее расположились «Галатасарай» (пять), «Копенгаген» (четыре) и МЮ (четыре).

В параллельном матче «Севилья» уступила на своём поле ПСВ со счётом 2:3.

Ранее сообщалось, что фанаты «Галатасарая» на матче с МЮ вывесили баннеры в поддержку Палестины.