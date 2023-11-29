Фанаты «Галатасарая» на матче с МЮ вывесили баннеры в поддержку Палестины

Болельщики «Галатасарая» в матче с «Манчестер Юнайтед» в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА вывесили баннеры в поддержку Палестины.

«Свободу Палестине», «Человечность умирает в Газе», — гласит надпись на баннере.

Встреча в настоящий момент проходит в Стамбуле на стадионе «Неф». Счёт к 35-й минуте — 2:1 в пользу гостей.

7 октября вспыхнул палестино-израильский конфликт. Израиль подвергся ракетной атаке из сектора Газа. Также бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны. В ответ Израиль начал наземную операцию.

Ранее сообщалось, что Эрлинг Холанд побил рекорд Килиана Мбаппе в Лиге чемпионов.