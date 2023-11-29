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Холанд побил рекорд Мбаппе в Лиге чемпионов

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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд побил рекорд форварда ПСЖ Килиана Мбаппе в Лиге чемпионов.
Холанд побил рекорд Мбаппе в Лиге чемпионов
  • AP

Об этом сообщает ESPN FC в социальной сети.

«Манчестер Сити» победил «Лейпциг» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра завершилась со счётом 3:2.

В составе «Лейпцига» дубль оформил Луа Опенда. У «Ман Сити» отличились Эрлинг Холанд, Фил Фоден и Хулиан Альварес.

Таким образом, Холанд в 35 матчах забил 40 мячей. Норвежский форвард побил рекорд нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе и стал самым молодым игроком, забившим 40 мячей в турнире (23 года, 130 дней).

Ранее Мбаппе выразил разочарование результатом матча с «Ньюкаслом»

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