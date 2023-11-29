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Мбаппе выразил разочарование результатом матча с «Ньюкаслом»

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Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе высказался о ничейном результате в матче Лиги чемпионов с «Ньюкаслом».

«Это разочарование. В матче Лиги чемпионов нельзя иметь столько возможностей и не забить. Дело не в структуре или организации. Это мы, игроки, мы должны работать. Мы будем готовиться к победе в Дортмунде», — цитирует Мбаппе RMC Sport.

Игра завершилась со счётом 1:1.

В составе «Ньюкасла» забил Александер Исак. У ПСЖ отличился Мбаппе.

«Ньюкасл» набрал пять очков и занимает третье место в группе F. У ПСЖ семь очков и вторая позиция.

Ранее «Барселона» обыграла «Порту» и вышла в плей‑офф Лиги чемпионов.

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