Мбаппе выразил разочарование результатом матча с «Ньюкаслом»

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе высказался о ничейном результате в матче Лиги чемпионов с «Ньюкаслом».

«Это разочарование. В матче Лиги чемпионов нельзя иметь столько возможностей и не забить. Дело не в структуре или организации. Это мы, игроки, мы должны работать. Мы будем готовиться к победе в Дортмунде», — цитирует Мбаппе RMC Sport.

Игра завершилась со счётом 1:1.

В составе «Ньюкасла» забил Александер Исак. У ПСЖ отличился Мбаппе.

«Ньюкасл» набрал пять очков и занимает третье место в группе F. У ПСЖ семь очков и вторая позиция.

Ранее «Барселона» обыграла «Порту» и вышла в плей‑офф Лиги чемпионов.