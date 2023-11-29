Спасение ПСЖ на 98-й минуте, камбэк «Сити» с 0:2 и гол Эрмосо в стиле ван Бастена: стартовал 5-й тур Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов определились ещё четыре обладателя путёвок в 1/8 финала. «Барселона» взяла верх над «Порту» и впервые пробилась в плей-офф под началом Хави, а «Атлетико» победил «Фейеноорд» и не только сам квалифицировался в следующий раунд, но и помог сделать это «Лацио». Компанию им составила дортмундская «Боруссия», сломившая сопротивление «Милана», в то время как «Пари Сен-Жермен» сумел избежать поражения от «Ньюкасла» лишь благодаря голу с пенальти Килиана Мбаппе на 98-й минуте. В свою очередь, «Манчестер Сити» уступал 0:2 к перерыву, но обыграл «Лейпциг», а Фил Фоден отметился забитым мячом и двумя передачами.

Торжество Хави

В Лиге чемпионов продолжают определяться обладатели путёвок в плей-офф. И в этом контексте особое внимание было приковано к представителям Испании, провалившимся в прошлогоднем розыгрыше турнира. Тогда в 1/8 финала прорвался только «Реал», в то время как «Барселона», «Атлетико» и «Севилья» завершили своё выступление на групповой стадии. Но в этом сезоне провели работу над ошибками и в полном составе попали в число 16 сильнейших команд Европы.

Уже после четырёх туров выход в плей-офф себе гарантировали «Реал» и «Реал Сосьедад», а по окончании пятого компанию им составили ещё двое грандов Примеры. Одним из них стала «Барселона», которой теперь лишь чудо может помешать финишировать первой в квартете H. И случилось это благодаря триумфу во встрече с «Порту».

Да, «драконы» самоотверженно сражались и были ничуть не хуже блауграны в первом тайме. Более того, даже открыли счёт — Пепе (тот, что бразилец) сыграл на добивании после удара Вандерсона Галено и подарил подопечным Сержиу Консейсау надежду на успех. Но радовались гости недолго. Уже две минуты спустя Жоау Канселу сместился с левого фланга в центр и поразил дальний угол ворот Диогу Кошты, а уже после перерыва поучаствовал в организации победного мяча. На этот раз португальский латераль ассистировал своему соотечественнику Жоау Феликсу. Восстановить паритет мог Мехди Тареми, но его гол был отменён из-за положения вне игры. «Барселона» набрала 12 очков и впервые при Хави вышла из группы, а в активе «Порту» осталось девять — столько же у «Шахтёра», в очном противостоянии с которым они определят обладателя второй путёвки в 1/8.

Подарок для Симеоне

Почин «Барселоны» поддержал «Атлетико», справившийся с одним из своих конкурентов в борьбе за место в топ-16. Причём забавно то, что мадридцы взяли бы верх, даже если бы сами не отличились ни разу. Матч с «Фейеноордом» завершился со счётом 3:1, а роттердамцы забили два автогола. Уже на 14-й минуте Люстхарел Гертрейда нелепейшим образом срезал мяч в собственные ворота после подачи в штрафную, а в концовке за ним повторил одноклубник Сантьяго Хименес. Вернувшийся в оборону на стандарт нападающий переиграл Мемфиса Депая в воздухе, но по привычке не исполнил вынос, а ударил аккурат под перекладину.

В промежутке между этим команды по разу огорчили друг друга. И как в предыдущих случаях, предшествовали им забросы в штрафную. Но если Матс Виффер лишь метко пробил головой после углового, то Марио Эрмосо оформил настоящий шедевр. Центральный защитник откликнулся на «парашют» в исполнении вышедшего на замену Пабло Барриоса и напомнил о легендарном мяче Марко ван Бастена в финале Евро-1988 со сборной СССР. Испанец идеально подстроился под передачу и по невероятной траектории «выстрелил» в дальний угол, забронировав себе место в числе претендентов на автора лучшего гола тура.

Таким образом, футболисты «Атлетико» преподнесли подарок своему тренеру Диего Симеоне, достигшему отметки в 100 матчей в ЛЧ с одним клубом, — больше лишь у экс-наставника «Арсенала» Арсена Венгера (177) и символа «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона (190). А также помогли пробиться в следующий раунд «Лацио». Римляне сломили сопротивление «Селтика» благодаря дублю Чиро Иммобиле за три минуты и оторвались от «Фейеноорда» на четыре очка.

Камбэк «Сити»

В отличие от вышеназванных команд, «Манчестер Сити» и «Лейпциг» катком проехались по своим соперникам по квартету G и решили все вопросы уже после четырёх туров. Но от этого их очное противостояние не стало менее принципиальным. За два предыдущих сезона немцы потерпели сразу два разгромных поражения — осенью 2021-го были биты в группе (3:6), а весной 2023-го пережили настоящее унижение в ответном матче 1/8. Тогда «горожане» отгрузили им семь безответных мячей и чётко дали понять, что ничья в первой встрече была лишь случайностью.

В этом сезоне «Сити» уже успел сломить сопротивление визави в гостях, поэтому дома считался явным фаворитом. Но по окончании первого тайма так уже не казалось. Да, хозяева смотрелись лучше, но пропустили две разящие контратаки уже к 33-й минуте. И обе реализовал Луи Опенда, с четырьмя голами взобравшийся на третью строчку лучших бомбардиров первенства. На тот момент больше было лишь у Альваро Мораты и Расмуса Хойлунда (оба — по пять).

Но после перерыва «горожане» усилили натиск и, что самое важное, стали реализовывать свои моменты. Сначала свой пятый мяч в нынешнем розыгрыше ЛЧ забил Холанд, вырвавшийся на первое место в списке самых результативных футболистов календарного года. В активе норвежца 50 точных ударов, у Гарри Кейна — на один меньше. Но главным героем матча стал не он, а ассистировавший ему Фил Фоден. Впоследствии англичанин отличился и сам, а за три минуты до окончания основного времени помог сделать это Хулиану Альваресу. А ведь всё могло закончиться иначе, не отмени арбитры гол хавбека «Лейпцига» Фабиу Карвалью из-за микроофсайда при счёте 2:2.

Спасение «Пари Сен-Жермен»

В общей сложности «Сити» почти в пять раз превзошёл «Лейпциг» по ударам (14:5) и заслужил победу в принципиальном противостоянии. Но это не идёт в сравнение с доминированием ПСЖ во встрече с «Ньюкаслом», чуть было не завершившейся для хозяев фиаско. Разница по числу попыток оказалась шестикратной (31:5), впечатляло и соотношение xG (4,47 — 1:48). При этом восстановить паритет подопечным Луиса Энрике удалось лишь на 98-й минуте.

Причём парижане смотрелись лучше с самого старта и могли создать солидный задел, но в середине первого тайма внезапно оказались в роли догоняющих. Джанлуиджи Доннарумма неудачно парировал дальний «выстрел» Мигеля Альмирона, а Александер Исак сработал на добивании. И с этого момента давление на ворота Ника Поупа лишь нарастало.

В итоге сразу четверо игроков «Пари Сен-Жермен» нанесли не менее пяти ударов, а чаще всех атаковал Усман Дембеле. И хотя сам французский вингер не сумел достичь цели, но хотя бы помог хозяевам заработать 11-метровый. Уже в компенсированное Шимон Марциняк назначил пенальти в ворота «Ньюкасла» после попадания мяча в руку Тино Ливраменто, хотя в неё тот отрикошетил после касания корпуса. Так или иначе, к точке подошёл Килиан Мбаппе и легко перехитрил вратаря. ПСЖ вырвал ничью и продолжил борьбу за путёвку в плей-офф.

Ударный отрезок «Боруссии»

Чтобы не думать об исходе параллельного матча, парижанам будет необходимо обыгрывать лидера квартета F в заключительном туре. Вопрос лишь в том, насколько мотивированной к этой встрече подойдёт дортмундская «Боруссия», первой обеспечившая себе выход в 1/8 финала. В пятом туре «шмели» сломили сопротивление «Милана» и стали недосягаемы для конкурентов.

Здесь также не обошлось без пенальти. Более того, уже к десятой минуте соперники по разу подходили к точке. Но если Оливье Жиру своим шансом не воспользовался, то Марко Ройс взял верх в очной дуэли с Миком Меньяном. Однако россонери не упали духом и незадолго до перерыва стабилизировали положение. Для Саму Чуквезе этот мяч стал первым после перехода из «Вильярреала».

«Милан» продолжил давить и во втором тайме — ножницами бил Кристиан Пулишич, в штрафную врывался Рубен Лофтус-Чик. Но «Боруссия» была удачливее. На 59-й минуте шикарную многоходовку дортмундцев бильярдным ударом завершил Джейми Байон-Гиттенс, а спустя десять минут точку поставил Карим Адейеми. Меньян был пойман на противоходе и не спас свою команду. Вернуть интригу мог вышедший на замену Лука Йович, но угодил в штангу. Гости были сильнее — 3:1.