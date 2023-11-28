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Фанаты «Лацио» напомнили ультрас «Селтика» о скандале с домогательствами в академии

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Фанаты «Лацио» перед матчем Лиги чемпионов прошли с баннером о скандале с домогательствами в академии «Селтика».
Фанаты «Лацио» напомнили ультрас «Селтика» о скандале с домогательствами в академии
  • AFP

Об этом сообщает Noi Biancocelesti.

На баннере была надпись, отсылающая к истории экс-тренера «Селтик Бойз» Фрэнка Кэрни, которого в 2019 году признали виновным в домогательствах в отношении троих игроков.

Таким образом итальянские болельщики ответили на антифашистский баннер, который ультрас соперника развернули на трибунах во время игры в Шотландии.

Ранее УЕФА оштрафовал «Селтик» за акцию болельщиков с флагами Палестины.

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