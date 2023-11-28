Фанаты «Лацио» напомнили ультрас «Селтика» о скандале с домогательствами в академии

Фанаты «Лацио» перед матчем Лиги чемпионов прошли с баннером о скандале с домогательствами в академии «Селтика».

Об этом сообщает Noi Biancocelesti.

На баннере была надпись, отсылающая к истории экс-тренера «Селтик Бойз» Фрэнка Кэрни, которого в 2019 году признали виновным в домогательствах в отношении троих игроков.

Таким образом итальянские болельщики ответили на антифашистский баннер, который ультрас соперника развернули на трибунах во время игры в Шотландии.

Ранее УЕФА оштрафовал «Селтик» за акцию болельщиков с флагами Палестины.