УЕФА оштрафовал «Селтик» за акцию болельщиков с флагами Палестины

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал «Селтик» за флаги Палестины на трибунах.

Об этом сообщает BBC.

Клуб оштрафован на €28 тыс.

Инцидент произошёл во время матча группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетиком».

1 ноября стало известно, что «Селтик» заблокировал абонементы 200 фанатов за поддержку Палестины. В клубе сообщили, что запрет связан с поведением болельщиков из-за использования пиротехники и оскорбительных высказываний и не является ответной мерой на демонстрацию поддержки Палестины.

Ранее фанаты на матче «Реал Сосьедад» — «Бенфика» устроили акцию с флагами Палестины.