Фанаты на матче «Реал Сосьедад» — «Бенфика» устроили акцию с флагами Палестины
Испанская команда обыграла «Бенфику» в матче групповой стадии. Матч четвёртого тура группы D завершился со счётом 3:1.
Российский полузащитник Арсен Захарян вышел на поле на 78-й минуте и не отметился результативными действиями.
«Реал Сосьедад» досрочно обеспечил себе место в 1/8 финала турнира. Испанская команда впервые за 19 лет вышла в плей-офф Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что фанат с флагом Палестины выбежал на поле игры «Копенгаген» — «Манчестер Юнайтед».