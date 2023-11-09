Фанаты на матче «Реал Сосьедад» — «Бенфика» устроили акцию с флагами Палестины

Болельщики на стадионе «Аноэта» во время матча Лиги чемпионов УЕФА между «Реал Сосьедад» и «Бенфикой» устроили перформанс с флагами Палестины.