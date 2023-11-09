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Фанаты на матче «Реал Сосьедад» — «Бенфика» устроили акцию с флагами Палестины

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Болельщики на стадионе «Аноэта» во время матча Лиги чемпионов УЕФА между «Реал Сосьедад» и «Бенфикой» устроили перформанс с флагами Палестины.

Испанская команда обыграла «Бенфику» в матче групповой стадии. Матч четвёртого тура группы D завершился со счётом 3:1.

Российский полузащитник Арсен Захарян вышел на поле на 78-й минуте и не отметился результативными действиями.

«Реал Сосьедад» досрочно обеспечил себе место в 1/8 финала турнира. Испанская команда впервые за 19 лет вышла в плей-офф Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что фанат с флагом Палестины выбежал на поле игры «Копенгаген» — «Манчестер Юнайтед».

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