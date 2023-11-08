Вечер сюрпризов: «Шахтёр» победил «Барселону» в 4-м туре Лиги чемпионов, «Милан» отомстил ПСЖ

Гол Даниила Сикана помог «Шахтёру» сенсационно взять верх над «Барселоной», а удары Рафаэла Леау и Оливье Жиру дали возможность «Милану» перевернуть игру с «Пари Сен-Жермен». «Боруссия» забила два мяча «Ньюкаслу», а дубль Эрлинга Холанда досрочно вывел «Манчестер Сити» в плей-офф. «Селтик» остался вдесятером на 23-й минуте после удаления Дайдзэна Маэды и пропустил на выезде шесть мячей от «Атлетико», при этом по два раза отличились Антуан Гризманн и Альваро Мората. Как стартовал 4-й тур группового этапа Лиги чемпионов — в материале RT.

Идеальный матч «Милана»

К выездному противостоянию с «Миланом» ПСЖ подошёл явным фаворитом. После неудачного старта парижане почувствовали уверенность в себе и одержали четыре победы подряд в первенстве Франции, поднявшись на лидирующую позицию. В Лиге чемпионов же они набрали шесть очков из девяти возможных. Россонери, напротив, уступили «Ювентусу» и «Удинезе» в Серии А, а в главном еврокубке взяли всего два балла.

Разницу между командами на сегодняшний день наглядно продемонстрировал первый матч, состоявшийся две недели назад, в котором подопечные Луиса Энрике не оставили сопернику шансов — 3:0. Но у коллектива Стефано Пиоли не было другого выхода, кроме как брать реванш при поддержке болельщиков. В противном случае они рисковали практически потерять шансы на попадание в плей-офф.

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Однако мало кто мог предположить, что противостояние получится настолько ярким и открытым. Хозяева с первых минут пошли вперёд. Они достаточно легко раз за разом через пас преодолевали высокий прессинг и выходили на оперативное пространство. А на флангах быстрые Рафаэл Леау и Кристиан Пулишич убегали в отрыв от опекунов. Особенно хорош был португалец слева. Парижане же пользовались явным перекосом россонери в сторону атаки и организовывали острые контрвыпады.

В результате уже в дебюте стороны обменялись голами. Сначала бывший защитник принципиального оппонента красно-чёрных «Интера» Милан Шкриньяр после подачи корнера с близкой дистанции переправил мяч в створ, а затем Леау добил снаряд в сетку с линии вратарской эффектным ударом через себя. В дальнейшем на «Сан-Сиро» также шла игра без центра поля с огромным количеством моментов. Только в первом тайме коллективы на двоих нанесли 21 удар, десять из которых — в створ. Чуть ближе к тому, чтобы опять вырваться вперёд, были парижане: например, Усман Дембеле из-за пределов штрафной закрутил мяч в перекладину.

Но сразу после перерыва красно-чёрные вышли вперёд. Тео Эрнандес выполнил великолепную подачу с левого края, а Оливье Жиру, перевисев в воздухе Шкриньяра, головой отправил снаряд в створ. 37-летний француз в важнейшей встрече забил сам и ассистировал партнёру.

У парижан на то, чтобы спастись, оставалось целых 40 минут только основного времени. Однако хозяева отошли назад и без паники принялись обороняться. Коллектив Луиса Энрике практически не проникал в чужую штрафную, в том числе Килиан Мбаппе, который провёл не лучшую игру. Не помогли и замены. Более того, скорее оппоненты могли увеличить преимущество, если бы не Джанлуиджи Доннарумма. Единственный стопроцентный момент у гостей в концовке упустил Ли Кан Ин, угодивший в штангу.

Чудо в Гамбурге

А главная сенсация дня произошла в Гамбурге, где на стадионе «Фолькспаркштадион» «Шахтёр» обыграл «Барселону». Причём перед началом матча ничто не предвещало подобного исхода. «Горняки» в нынешнем сезоне не блещут стабильностью и даже не входят в топ-3 чемпионата Украины. Вдобавок недавно команда пережила третью за год тренерскую рокировку. Её возглавил Марино Пушич, практически не имеющий опыта самостоятельной работы. Каталонцы, напротив, не испытывали проблем и в случае четвёртой победы подряд на групповом этапе ЛЧ гарантировали себе путёвку в 1/8 финала.

Но, видимо, они слишком поверили в свой успех. Сине-гранатовые сразу забрали мяч под контроль и при потере включали высокий прессинг, не позволяя оппонентам выходить за середину поля. Вот только у фаворита ничего не получалось в атаке. Номинальные хозяева оборонялись надёжно, не оставляя свободных зон, и почти не допускали ошибок. Впереди пытался цепляться за мяч один Роберт Левандовски, но безуспешно. В результате каталонцы умудрились в первой половине не нанести ни одного удара в створ.

Оранжевые же всё смелее организовывали контрвыпады, пользуясь скоростью Невертона, Александра Зубкова и Даниила Сикана. А на 40-й минуте последнему неожиданно удалось забить. После подачи с правого фланга в исполнении Георгия Гочолеишвили форвард, опередив визави, переправил мяч в створ.

Во втором тайме «Барселона» вынуждена была атаковать ещё большими силами, но Дмитрий Ризнык всё равно преимущественно оставался без работы. Зато его партнёры по полной нагружали Марка-Андре тер Штегена. Например, он парировал ногой опаснейший выстрел Сикана из пределов штрафной и справился с ударом Гочолеишвили с острого угла.

И лишь когда Хави бросил в бой свежих исполнителей, в том числе Жоау Феликса, Ламина Ямала и Педри, его подопечным удалось прижать оппонентов к воротам. Но и то по-настоящему опасных моментов было немного. Понервничать Пушичу и компании пришлось, только когда в концовке снаряд попал в руку Николаю Матвиенко в собственной штрафной, но судьи, изучив повтор, решили, что она была прижата. На это Невертон ответил вторым голом, но арбитры зафиксировали у бразильца офсайд. Таким образом, «горняки» выстояли и одержали третью победу над каталонцами в истории и первую за 15 лет.

Осечкой «Барселоны» воспользовался «Порту», ожидаемо сломивший сопротивление «Антверпена» — 2:0. Однако после финального свистка все обсуждали не это, а великий рекорд Пепе. Защитник отличился в компенсированное время и в возрасте 40 лет и 254 дней стал самым старым автором гола в истории турнира, значительно обновив предыдущее достижение Франческо Тотти, державшееся с 2014-го.

Лидерство «Боруссии» в «группе смерти»

Тем временем, в лидеры квартета F, который заслуженно считают самым сложным, неожиданно вышла дортмундская «Боруссия». В первых двух турах она набрала всего очко, не забила ни разу и делила последнюю строчку с «Миланом». Неудивительно, что к двойному противостоянию с «Ньюкаслом» жёлто-чёрные подходили в статусе андердога, ведь британский коллектив сенсационно обыграл ПСЖ.

Но справиться с более опытными в еврокубковом отношении подопечными Эдина Терзича не удалось. Сначала они взяли верх на выезде, а теперь оказались сильнее оппонента и в домашних стенах — 2:0. «Сороки», хотя чуть больше владели мячом, нанесли почти в два раза меньше ударов, в том числе в створ, и опять не сумели огорчить Грегора Кобеля.

Дортмундцы же отличись по разу в каждом из таймов. На 26-й минуте красивая комбинация, в которую входил пас пяткой Марселя Забитцера в штрафную, точным ударом с близкой дистанции завершил Никлас Фюллькруг. К слову 30-летний нападающий дебютировал в ЛЧ только в текущем сезоне и теперь забил первый мяч. А ближе к финальному свистку хозяева, воспользовавшись неудачным розыгрышем чужого стандарта, убежали в контратаку, и Юлиан Брандт поставил точку.

Дубль Холанда

Другие фавориты в отличие от «Барселоны» и ПСЖ спокойно добыли нужный результат. «Манчестер Сити» в предыдущем туре столкнулся с ожесточённым сопротивлением «Янг Бойз» и склонил чашу весов на свою сторону не без труда. Однако дома действующий обладатель трофея не испытал никаких проблем. Даже удивительно, что он забил всего три безответных мяча, поскольку преимущество горожан оказалось подавляющим: 70% владения и почти три десятка выстрелов. А самое главное, бернцы не нанесли ни одного за всю игру.

Неизменным осталось одно — дубль Эрлинга Холанда. На 23-й минуте он реализовал пенальти и отпраздновал фирменным жестом Дидье Дрогба, вытянув в сторону руки . Таким образом он передал привет бывшему форварду «Челси». Во время церемонии вручения «Золотого мяча» ивуариец, исполнявший роль ведущего, спросил у норвежца, чьё празднование ему нравится больше, его или Гарри Линекера. Холанд пообещал дать ответ, когда забьёт в следующий раз и не обманул. А сразу после перерыва Эрлинг отправил снаряд в дальнюю девятку из полукружия штрафной. Теперь в его активе значатся 39 голов в 34 встречах ЛЧ.

К этому моменту в компенсированное к первому тайму время успел отличиться и Фил Фоден. В довершение всех бед гости остались в меньшинстве, когда Сандро Лаупер получил второй «горчичник». Однако Хосеп Гвардиола убрал с поля Холанда, и увеличить разрыв его подопечные не сумели да не особо на этом и настаивали. В свою очередь, «Лейпциг» спокойно разобрался на выезде с «Црвеной Звездой» благодаря точным ударам Чави Симонса и Луа Опенда — 2:1. Так за два тура до финиша определились оба обладателя путёвок в плей-офф турнира от группы G.

Феерия «Атлетико»

А самым уверенным разгромом дня отметился «Атлетико». Уже на шестой минуте Антуан Гризманн открыл счёт аккуратным ударом в дальний нижний угол из-за пределов штрафной. Вдобавок в середине первого тайма «Селтик» остался в меньшинстве. Судья сначала продемонстрировал Дайдзэну Маэде жёлтую за грубый фол на чужой половине. Однако, посовещавшись с коллегами и посмотрев повтор, он удалил японца, поскольку тот опасно шипами бутсы влетел оппоненту в голень. А когда футболисты готовились к уходу в раздевалки, отличился Альваро Мората.

Во второй половине дружину из Шотландии ждало форменное избиение. Соперники не щадили 36-летнего Джо Харта и забивали один мяч краше другого. По истечении часа Гризманн по примеру Леау отличился ударом через себя. Затем пришло время вышедшего на замену Самуэла Лино. Он эффектно закрутил снаряд в дальний. На этом бразилец не остановился и дважды ассистировал партнёрам — Морате и Саулю Ньигесу. Форварду сборной Испании это помогло возглавить гонку бомбардиров турнира с пятью голами, если не брать в расчёт исполнителей, чьи коллективы уже завершили выступление.

Попутно мадридцы одержали самую крупную победу в своей истории в ЛЧ. «Селтик» же потерпел одно из наиболее болезненных поражений во всех соревнованиях. Крупнее, с разницей в семь мячей, он уступал только «Барселоне» также в рамках главного еврокубка.