RT в Telegram
Подпишись

«Барселона» уступила «Шахтёру» в матче Лиги чемпионов

Короткая ссылка
«Барселона» в гостях потерпела поражение от украинского «Шахтёра» в матче групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.
«Барселона» уступила «Шахтёру» в матче Лиги чемпионов
  • Gettyimages.ru

Игра четвёртого тура группы Н на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге завершилась со счётом 1:0 в пользу коллектива Марино Пушича.

Победный мяч забил Даниил Сикан (40-я минута).

«Барселона» (девять очков) лидирует в турнирной таблице группы. «Шахтёр» (шесть) располагается на третьей строчке.

Ранее сообщалось, что Международная федерация футбола (ФИФА) отклонила иск «Барселоны» с требованием к «Зениту» выплатить бонус за нападающего Малкома.


Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить