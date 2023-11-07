«Барселона» уступила «Шахтёру» в матче Лиги чемпионов
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Игра четвёртого тура группы Н на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге завершилась со счётом 1:0 в пользу коллектива Марино Пушича.
Победный мяч забил Даниил Сикан (40-я минута).
«Барселона» (девять очков) лидирует в турнирной таблице группы. «Шахтёр» (шесть) располагается на третьей строчке.
Ранее сообщалось, что Международная федерация футбола (ФИФА) отклонила иск «Барселоны» с требованием к «Зениту» выплатить бонус за нападающего Малкома.