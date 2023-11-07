Дортмундская «Боруссия» обыграла «Ньюкасл» в Лиге чемпионов

Дортмундская «Боруссия» переиграла дома «Ньюкасл» в матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Игра четвёртого тура группы F на стадионе «Сигнал Идуна Парк» завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Эдина Терзича.

Мячи забили Никлас Фюллькруг (26-я минута), Юлиан Брандт (79-я).

«Боруссия» (семь очков) занимает первое место в турнирной таблице группы. «Ньюкасл» (четыре) — третье.

Ранее сообщалось, что мюнхенская «Бавария» одержала победу над дортмундской «Боруссией» в матче десятого тура чемпионата Германии по футболу.





