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Дортмундская «Боруссия» обыграла «Ньюкасл» в Лиге чемпионов

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Дортмундская «Боруссия» переиграла дома «Ньюкасл» в матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Дортмундская «Боруссия» обыграла «Ньюкасл» в Лиге чемпионов
  • AP
  • © Martin Meissner

Игра четвёртого тура группы F на стадионе «Сигнал Идуна Парк» завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Эдина Терзича.

Мячи забили Никлас Фюллькруг (26-я минута), Юлиан Брандт (79-я).

«Боруссия» (семь очков) занимает первое место в турнирной таблице группы. «Ньюкасл» (четыре) — третье.

Ранее сообщалось, что мюнхенская «Бавария» одержала победу над дортмундской «Боруссией» в матче десятого тура чемпионата Германии по футболу.



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