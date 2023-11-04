Хет-трик Кейна позволил «Баварии» разгромить «Боруссию» в Бундеслиге

Мюнхенская «Бавария» одержала победу над дортмундской «Боруссией» в матче десятого тура чемпионата Германии по футболу.

Встреча в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» завершилась со счётом 3:0.

В составе победителей хет-триком отметился Гарри Кейн на 9-й, 72-й и 93-й минутах. Ещё один гол на счету Дайо Упамекано (4-я).

Таким образом, «Бавария» продолжает занимать второе место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 26 очков. «Боруссия» — на четвёртой позиции (21).

Ранее Томас Мюллер раскритиковал игроков «Баварии» из-за отношения к болельщикам.