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Мюллер раскритиковал игроков «Баварии» из-за отношения к болельщикам

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Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал критику со стороны болельщиков после поражения команды в матче 1/16 финала Кубка Германии по футболу от «Саарбрюккена».

«Мне понятна критика со стороны болельщиков. Дело даже не в игре или результате. Они проехали сотни километров, чтобы быть с нами. Самое главное — понять, как отдать что-то взамен», — цитирует игрока Bild.

Игра завершилась со счётом 2:1. Единственный гол мюнхенской команды забил Томас Мюллер.

Напомним, что «Саарбрюккен» выступает в третьей по силе лиге Германии.

Ранее сообщалось, что «Бавария» обыграла «Галатасарай» в матче Лиги чемпионов.

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