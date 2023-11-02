Мюллер раскритиковал игроков «Баварии» из-за отношения к болельщикам
«Мне понятна критика со стороны болельщиков. Дело даже не в игре или результате. Они проехали сотни километров, чтобы быть с нами. Самое главное — понять, как отдать что-то взамен», — цитирует игрока Bild.
Игра завершилась со счётом 2:1. Единственный гол мюнхенской команды забил Томас Мюллер.
Напомним, что «Саарбрюккен» выступает в третьей по силе лиге Германии.
Ранее сообщалось, что «Бавария» обыграла «Галатасарай» в матче Лиги чемпионов.