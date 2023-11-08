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«Манчестер Сити» разгромил «Янг Бойз» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

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«Манчестер Сити» на своём поле нанёс разгромное поражение «Янг Бойз» в матче групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.

Игра четвёртого тура группы G завершилась со счётом 3:0 в пользу коллектива Хосепа Гвардиолы.

Мячи забили Эрлинг Холанд (23-я минута, пенальти; 51-я), Фил Фоден (45 + 1).

Швейцарская команда доигрывала матч в меньшинстве после удаления в начале второго тайма Сандро Лаупера (53-я).

В параллельном матче «Лейпциг» переиграл в гостях «Црвену звезду» (2:1).

МС (12 очков) и «Лейпциг» (девять) гарантировали себе попадание в плей-офф турнира. «Црвена звезда» (одно и «Янг Бойз» (одно) поборются за путевку в Лигу Европы.

Ранее Гвардиола заявил, что Холанд вывихнул лодыжку в матче АПЛ с «Борнмутом».

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