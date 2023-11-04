Гвардиола: Холанд вывихнул лодыжку в матче АПЛ с «Борнмутом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не исключил, что нападающий Эрлинг Холанд может из-за травмы пропустить ближайшие матчи чемпионата Англии по футболу.

«Он вывихнул лодыжку. Надеюсь, это небольшая проблема. Посмотрим в ближайшие часы и дни», — цитирует Гвардиолу BBC.

«Горожане» на своём поле нанесли разгромное поражение «Борнмуту» в матче 11-го тура со счётом 6:1. 23-летний форвард сборной Норвегии был заменён в перерыве.

«Манчестер Сити» с 27 очками переместился на первое место в турнирной таблице. В следующем туре команда Гвардиолы 12 ноября сыграет в гостях с «Челси».

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Фулхэмом» в матче 11-го тура чемпионата Англии по футболу.











