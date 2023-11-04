RT в Telegram
Подпишись

Гвардиола: Холанд вывихнул лодыжку в матче АПЛ с «Борнмутом»

Короткая ссылка
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не исключил, что нападающий Эрлинг Холанд может из-за травмы пропустить ближайшие матчи чемпионата Англии по футболу.
Гвардиола: Холанд вывихнул лодыжку в матче АПЛ с «Борнмутом»
  • Gettyimages.ru

«Он вывихнул лодыжку. Надеюсь, это небольшая проблема. Посмотрим в ближайшие часы и дни», — цитирует Гвардиолу BBC.

«Горожане» на своём поле нанесли разгромное поражение «Борнмуту» в матче 11-го тура со счётом 6:1. 23-летний форвард сборной Норвегии был заменён в перерыве.

«Манчестер Сити» с 27 очками переместился на первое место в турнирной таблице. В следующем туре команда Гвардиолы 12 ноября сыграет в гостях с «Челси».

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Фулхэмом» в матче 11-го тура чемпионата Англии по футболу.





Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить