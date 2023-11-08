Фанаты «Милана» забросали Доннарумму фальшивыми купюрами
Активные фанаты закидали воспитанника «Милана» фальшивыми банкнотами, а также надели футболки с номером 71, что по итальянским традициям означает «человек без ценностей».
Доннарумма отказался в 2021 году подписывать новый контракт с «Миланом», поскольку не был согласен с его условиями. 24-летний голкипер на правах свободного агента перешёл в ПСЖ. Соответственно, итальянский клуб не получил никакой компенсации за трансфер.
Игра проходит на стадионе «Сан-Сиро». Счёт после первого тайма — 2:1 в пользу хозяев поля.
Ранее сообщалось, что фанаты «Милана» напали на болельщиков ПСЖ перед матчем.