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Corriere della Sera: фанаты «Милана» напали на болельщиков ПСЖ перед матчем ЛЧ

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Фанаты «Милана» атаковали болельщиков ПСЖ перед очной встречей команд в Лиге чемпионов.
Corriere della Sera: фанаты «Милана» напали на болельщиков ПСЖ перед матчем ЛЧ
  • Gettyimages.ru

Как сообщает Corriere della Sera, инцидент произошёл в ночь с 6 на 7 ноября в районе Навилья в Милане.

Итальянцы атаковали французов возле бара с применением пиротехники, включая дымовые шашки.

Встреча между командами пройдёт 7 ноября в Милане на стадионе «Сан-Сиро».

ПСЖ (шесть очков) занимает первое место в группе. Далее располагаются «Боруссия» (четыре), «Ньюкасл» (четыре) и «Милан» (два).

Ранее сообщалось, что фанаты «Милана» собираются забросать Доннарумму фальшивыми деньгами на игре с ПСЖ.

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