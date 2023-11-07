Corriere della Sera: фанаты «Милана» напали на болельщиков ПСЖ перед матчем ЛЧ
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Как сообщает Corriere della Sera, инцидент произошёл в ночь с 6 на 7 ноября в районе Навилья в Милане.
Итальянцы атаковали французов возле бара с применением пиротехники, включая дымовые шашки.
Встреча между командами пройдёт 7 ноября в Милане на стадионе «Сан-Сиро».
ПСЖ (шесть очков) занимает первое место в группе. Далее располагаются «Боруссия» (четыре), «Ньюкасл» (четыре) и «Милан» (два).
Ранее сообщалось, что фанаты «Милана» собираются забросать Доннарумму фальшивыми деньгами на игре с ПСЖ.