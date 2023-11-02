В поисках виноватых: почему «Манчестер Юнайтед» и «Бавария» могут уволить тен Хага и Тухеля

«Манчестер Юнайтед» и «Бавария» могут стать первыми среди европейских топ-клубов, решившихся на смену тренера. Манкунианцы выдали худший старт сезона с 1962 года и потерпели два разгромных поражения подряд, завершив выступление в Кубке английской лиги. А мюнхенцы идут лишь на втором месте в Бундеслиге, а на днях сенсационно уступили «Саарбрюккену» и вылетели из Кубка Германии. При этом на положении Эрика тен Хага вполне может сказаться приход нового владельца Джима Рэтклиффа, а спровоцировать отставку Томаса Тухеля способны трения с подопечными и руководством.

Минувший день в европейском футболе оказался богатым на события. Целый ряд топ-команд провели очередные матчи в рамках национальных кубковых турниров. И в то время как одни пусть и не без труда, но преодолели очередной барьер первенства, другие потерпели сокрушительные поражения. Так, «Манчестер Юнайтед» разгромно проиграл «Ньюкаслу», а «Бавария» сенсационно уступила представителю третьего дивизиона — «Саарбрюккену». И тем самым дали повод поговорить как о нынешнем состоянии обоих коллективов, так и о будущем их тренеров, подвергающихся критике на протяжении последних месяцев.

Безусловно, особняком в этом плане стоят «красные дьяволы», выдавшие худший старт сезона с 1962 года. В АПЛ они занимают лишь восьмое место с 15 очками и на 11 отстают от лидирующего «Тоттенхэма», а в Лиге чемпионов располагаются лишь на третьей строчке в группе A — позади не только той же «Баварии», но и «Галатасарая», которым были неожиданно биты во втором туре. Ситуация осложняется как наличием игровых проблем, так и не самой здоровой атмосферой внутри коллектива. Конфликт Эрика тен Хага с Джейдоном Санчо уже давно стал достоянием общественности, а недавно в СМИ появились слухи о недовольстве определённых спортсменов «жёстким подходом» наставника.

При этом до недавнего времени складывалось ощущение, что в самом клубе по-прежнему верят в специалиста и связывают с ним ближайшее будущее. По информации Manchester Evening News, поддержку ему оказывали как генеральный директор Ричард Арнольд, так и наиболее авторитетные футболисты. А в ESPN сообщали, будто в руководстве хоть и засомневались в готовности МЮ завоевать путёвку в ЛЧ на будущий сезон, допускали, что у тен Хага всё же получится добиться прогресса от подопечных и выполнить поставленную задачу.

Тем не менее последние несколько дней выдались для манкунианцев крайне разочаровывающими. Сначала они были унижены в манчестерском дерби — пропустили три безответных мяча от «Сити», позволив сопернику наработать на 4,0 xG, в то время как сами достигли отметки лишь в 0,95 ожидаемых гола. А потом с таким же счётом были биты «Ньюкаслом» в Кубке английской лиги и сложили с себя полномочия действующего обладателя трофея. Таким образом, «Юнайтед» впервые с 1962 года потерпел два разгромных поражения подряд — и оба раза на родном «Олд Траффорд».

К чести тен Хага, тот взял ответственность на себя и пообещал совместно с подопечными исправить положение. По его словам, команда сплочена и держится вместе, а при правильном подходе к делу придёт и результат. Однако складывается ощущение, что постепенно всё меньше людей верят в способность голландца помочь коллективу выйти из кризиса.

За последнее время на тренера обрушилась волна критики, причём в его адрес негативно высказывались как журналисты и эксперты, так и легенды «красных дьяволов». В нежелании признавать свои ошибки его обвинил экс-нападающий Луи Саа, а Гари Невилл указал на токсичную атмосферу вокруг специалиста. Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер выступил гораздо жёстче. По его мнению, манкунианцы «играют в футбол андердогов», делая ставку на контратаки и длинные передачи. А бывший форвард «Челси» Крис Саттон допустил, что тен Хаг потерял раздевалку.

В свою очередь, известный специалист Нил Уорнок и вовсе не исключил скорой отставки наставника. По его словам, в своё время он видел в Эрике решение проблем клуба, но с тех пор серьёзного прогресса не случилось, а дисциплины как не было, так и нет.

При этом крайне сложно представить, каким образом на положении тен Хага скажется покупка 25% акций клуба миллиардером Джимом Рэтклиффом, который в будущем может стать полноправным владельцем «Юнайтед». По данным iNews, тот пока не планирует снимать нидерландца с должности, однако вполне может ограничить его функционал. В частности, сократить влияние на трансферную политику. И это вполне может стать серьёзной предпосылкой к будущему прекращению сотрудничества со специалистом.

Судя по всему, Рэтклифф может войти в руководство МЮ уже в ноябре, из-за чего ближайшие недели вполне могут стать решающими для тен Хага в контексте его перспектив в команде. Если манкунианцам не удастся исправить положение в национальном чемпионате и пробиться в плей-офф ЛЧ, то уже зимой голландец может быть уволен. Ведь провал сразу на трёх фронтах ему вряд ли простят.

В отличие от «Манчестер Юнайтед», «Бавария» очень уверенно выступает в Лиге чемпионов и уже по окончании четвёртого тура может гарантировать себе путёвку в плей-офф. Но для одного из грандов европейского футбола этого явно недостаточно. От него всегда ждут побед во всех турнирах, а в этом плане уже наметились серьёзные проблемы. В Бундеслиге «красные» пока идут лишь вторыми, отставая от «Байера» на два очка, а из Кубка Германии и вовсе вылетели на стадии второго круга.

Безусловно, «Саарбрюкену» во многом повезло добиться успеха в противостоянии с гегемоном немецкого футбола (2:1). За всю встречу хозяева нанесли лишь четыре удара и при этом дважды огорчили Мануэля Нойера, в то время как хозяева семь раз попали в створ, а в общей сложности угрожали воротам противника аж 18 раз. Но при этом достигли отметки лишь 1,01 xG, что говорит о качестве созданных моментов. Сказалась и травма Маттейса де Лигта, вынужденного покинуть поле уже в середине первого тайма. В результате на не родной для себя позиции центрального защитника был вынужден действовать Конрад Лаймер, хотя к нему в пропущенных голах претензий не так много, но факт остаётся фактом: до его выхода фаворит вёл.

При этом нельзя сказать, что «Бавария» играла вторым составом. Помимо восстановившегося от тяжёлой травмы Нойера и де Лигта, с первых минут на поле появились Томас Мюллер, Альфонсо Дэвис, Ким Мин Джэ, Йозуа Киммих и Лерой Сане — сплошь игроки старта. А уже во втором тайме возможность проявить себя получили Серж Гнабри, Кингсли Коман и Джамал Мусиала. Не представился он лишь Гарри Кейну, в чей период пребывания в клубе мюнхенцы упустили как Кубок, так Суперкубок Германии.

Конечно, провалы «Баварии» можно объяснить «проклятием» Кейна, ничего не выигравшего в «Тоттенхэме», а теперь рискующего остаться без трофеев в первый сезон в новом коллективе. Хотя сам англичанин крайне продуктивен и уже имеет в своём активе 14 голов и семь передач в 13 матчах. Но одной из причин кризиса может стать фигура главного тренера, при котором «красные» и близко не демонстрировали былую мощь времён выступлений под руководством Пепа Гвардиолы, Юппа Хайнкеса и Ханса-Дитера Флика.

По сути, негативные отзывы о работе Тухеля впору было собирать ещё по окончании прошлого сезона. По его ходу он сменил Юлиана Нагельсмана, но повторить собственный успех времён «Челси» не сумел. Тогда он в кратчайшие сроки оздоровил коллектив и помог ему не только вернуться в число лидеров АПЛ, но и взять Лигу чемпионов. На этот раз всё сложилось иначе. В еврокубке мюнхенцы без шансов уступили «Манчестер Сити», а в чемпионате лишь благодаря чудо-голу Мусиалы на 89-й минуте и осечке дортмундской «Боруссии» завоевали серебряную салатницу.

Но весной у Тухеля банально не было времени полноценно перестроить команду под себя, поэтому далеко идущие выводы о его работе делать не стали. А принялись ждать старта нового соревновательного года, в который «Бавария» входила в отличном состоянии. Состав покинул ряд исполнителей, по тем или иным причинам не пользовавшихся доверием наставника, в то время как пополнили лучший защитник Серии А Ким и один из самых забивных форвардов в истории АПЛ Кейн. Кроме того, на правах свободных агентов пришли Рафаэл Геррейру и тот же Лаймер, усилившие как левый фланг обороны, так среднюю линию.

Но должного эффекта добиться пока не удалось. В Бундеслиге «Бавария» уже дважды оступилась в противостояниях с прямыми конкурентами, не сумев взять верх над «Байером» и «Лейпцигом» (2:2). Масла же в огонь подлили как поражения в кубковых соревнованиях, так и резонансные высказывания Тухеля. По его словам, если в атаке на каждую позицию имеется по два исполнителя, то в обороне явный дефицит. Таким образом, специалист упрекнул селекционеров в не самой качественной работе.

С такой оценкой не согласились в руководстве клуба. Так, почётный президент Ули Хёнесс отказался называть состав скудным и посоветовал посмотреть на футболистов, пребывающих в запасе во время матчей. И в этом плане с ним сложно не согласиться, ведь по стоимости команды мюнхенцы занимают шестое место в мире по версии Transfermarkt, уступая лишь «Челси», «Реалу», «Пари Сен-Жермен», «Арсеналу» и «Сити».

И складывается впечатление, что с течением времени недовольство работой Тухеля всё больше возрастает. После матча с «Саарбрюкеном» коллектив публично раскритиковал спортивный директор Кристоф Фройнд, назвав неприемлемым выступление в первом тайме. По его словам, с такой игрой тот не сможет конкурировать на серьёзном уровне. И всё это на фоне регулярно появляющихся слухов о натянутых отношениях Томаса с подопечными.

Ещё в сентябре говорилось, что своим положением крайне разочарован редко попадающий в основу де Лигт. А в октябре издание TZ сообщило о недовольстве Тухелем сразу нескольких подопечных, чьи имена не назывались. По их мнению, тот почти не влияет на команду, а её развитие практически остановилось. При этом раздражены они были поздним объявлением состава на встречи и тем, как редко наставник коммуницирует с футболистами, доверяя это своим ассистентам.

И в этом плане можно провести параллели с тем же «Юнайтедом», где совокупность проблем вполне может привести к отставке главного тренера. Да, положение тен Хага выглядит гораздо более плачевным, но не стоит забывать, что руководство мюнхенцев никогда не славилось своим терпением. Того же Нагельсмана уволили в тот момент, когда «Бавария» занимала второе место в Бундеслиге и имела в активе восемь побед в десяти встречах, в том числе над «Пари Сен-Жермен» в ЛЧ. Поэтому расслабляться Тухелю явно не стоит.

По сути, главной причиной отставки Юлиана стали не его результаты на поле, а наличие конфликтов с игроками. А Томас никогда не славился умением выстраивать отношения как со спортсменами, так и с руководством. По этой причине он надолго не задержался как в ПСЖ, под его началом впервые добравшемся до финала главного еврокубка, так и в «Челси». А многочисленные упрёки в адрес селекционной службы и требование усилить обойму зимой вряд ли приходятся по душе боссам «Баварии». Особенно когда не подкреплены высокими результатами. А при Тухеле «Бавария» набирает в среднем всего 2,04 очка. Если не считать временщиков, за последние годы меньше было лишь у Луи ван Гала (2,03).

Поэтому логично предположить, что Тухель тоже находится в группе риска и может в ближайшем будущем остаться без работы. И большой вопрос, кому укажут на дверь первому — ему или тен Хагу. Ведь если в МЮ уже привыкли к борьбе за попадание в топ-4, то в «Баварии» не приемлют ничего, кроме первого места.