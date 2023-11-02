Гол Нуньеса принёс победу «Ливерпулю» над «Борнмутом» в 1/8 финала Кубка лиги

«Ливерпуль» в гостях нанёс поражение «Борнмуту» в матче 1/8 финала Кубка английской лиги.

Игра на стадионе «Виталити — Дин Корт» завершилась со счётом 2:1 в пользу коллектива Юргена Клоппа.

В составе победителей мячи забили Коди Гакпо (31-я минута), Дарвин Нуньес (70-я). У проигравших отличился Джастин Клюйверт (64-я).

В параллельном матче «Челси» на своём поле переиграл «Блэкберн» (2:0).

Действующим победителем турнира является «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» обыграл «Арсенал» в матче 1/8 финала Кубка английской лиги.