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Наследник Зидана: Беллингем начал карьеру в «Реале» не хуже Роналду и стал главным претендентом на «Золотой мяч»

Беллингем забил 13 мячей в 13 матчах и начал карьеру в «Реале» не хуже Роналду

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Сергей Стариков
Джуд Беллингем стал одним из самых обсуждаемых футболистов 2023 года. Весной он чуть было не помог «Боруссии» прервать гегемонию «Баварии» и получил награду лучшему игроку сезона в Бундеслиге. А после перехода в «Реал» забил 13 мячей в 13 матчах, что раньше удавалось лишь легендарным Альфредо Ди Стефано и Криштиану Роналду. Эксперты сравнивают 20-летнего полузащитника с другой легендой мадридского клуба — Зинедином Зиданом и считают его главным претендентом на «Золотой мяч» в 2024-м.
Наследник Зидана: Беллингем начал карьеру в «Реале» не хуже Роналду и стал главным претендентом на «Золотой мяч»
  • Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем
  • Gettyimages.ru
  • © Antonio Villalba / Contributor

Прошлый сезон в европейском футболе прошёл под знаком Эрлинга Холанда. После перехода в «Манчестер Сити» тот сходу наколотил 52 гола и отдал девять передач во всех турнирах и помог своей новой команде впервые в истории оформить требл — выиграть как АПЛ и Кубок Англии, так и Лигу чемпионов, ни разу не покорявшуюся коллективу ранее. По ходу нынешнего соревновательного года в статусе главной звезды стремительно укрепляется другой игрок, по иронии судьбы, также ранее защищавший цвета дортмундской «Боруссии». Речь о новом лидере «Реала» Джуде Беллингеме, уже успевшем попасть в число главных претендентов на «Золотой мяч» — 2024.

Восхождение английского полузащитника на вершину началось ещё в прошлом сезоне. После отъезда Холанда из Дортмунда именно Беллингем стал полноправным лидером команды и чуть было не помог ей совершить практически невозможное — прервать победную серию «Баварии» в Бундеслиге, не опускавшейся ниже первой строчки с 2012 года. Тогда серебряная салатница досталась ведомым Юргеном Клоппом «шмелям», в составе которых «зажигали» Роберт Левандовски, Марио Гётце и Синдзи Кагава.

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В минувшем первенстве «Боруссия» была как никогда близка к повторению успеха. И кто знает, как бы всё закончилось, не пропусти Джуд два последних матча из-за травмы колена. Если с «Аугсбургом» его партнёры сумели справиться и без него (3:0), то с «Майнцем» дрогнули и потеряли очки (2:2), уступив борьбу за трофей гегемону. Однако впечатление от выступления Беллингема это ничуть не испортило. Тот набрал 12 (8 + 4) очков по системе «гол + пас» в национальном чемпионате и получил награду лучшему игроку.

Казалось, что в «Реале» англичанину будет крайне непросто демонстрировать хотя бы схожую продуктивность. За последние годы несколько звёзд Бундеслиги успели провалиться как в АПЛ, так и в Примере. Причём это случалось не только с молодыми и перспективными исполнителями, как тот же Джейдон Санчо, но и признанными звёздами. Тот же Левандовски заметно сбавил после трансфера из «Баварии» в «Барселону» и выпал из пула претендентов на «Золотой мяч». Хотя ещё недавно считался чуть ли не лучшим форвардом планеты. Но Беллингем пошёл не по их пути, а Холанда. Он сразу укрепился в старте и стал приносить своей новой команде не просто пользу, а одну победу за другой, попутно пополняя собственный бомбардирский счёт.

В итоге, уже к концу октября в активе Беллингема оказалось 13 забитых мячей и три передачи во всех турнирах. В Лиге чемпионов тот забил во всех трёх турах группового этапа, причём именно его точные удары помогли мадридцам взять верх над «Унионом» и «Брагой», а в Примере не смог отметиться результативными действиями лишь в противостояниях с «Реалом Сосьедад», «Атлетико» и «Севильей». Зато оформил победный дубль в первом же эль класико, благодаря чему Беллингем стал всего лишь третьим футболистом в истории королевского клуба, отличившимся 13 раз в первых 13 встречах.

Помимо него, такое удавалось лишь легендам «бланкос» — Альфредо Ди Стефано и Криштиану Роналду. Разница в том, что аргентинец и португалец — форварды, специализирующиеся именно на завершении, в то время как англичанин — атакующий полузащитник, выполняющий огромный объём работы в центре поля. Поэтому его достижение выглядит ещё более фантастическим.

Успехи Беллингема не остались без внимания экспертов. Он впервые в карьере попал в список претендентов на «Золотой мяч» и занял 18-е место, опередив в голосовании таких звёзд, как Гарри Кейн, Антуан Гризманн, Букайо Сака и Рандаль Коло-Муани. А также получил приз лучшему молодому игроку по версии France Football — «Копа Трофи». Англичанин считался одним из его главных соискателей на протяжении трёх последних лет, но в 2022-м уступил Гави, Эдуардо Камавинге и Джамалу Мусиале, а в 2021-м — Педри.

И пока складывается впечатление, что на этом Беллингем может не остановиться. Так, Marca уже прочит ему премию Golden Boy — аналог «Копа Трофи» от Tuttosport. А авторитетный портал Goal называет его фаворитом в борьбе за «Золотой мяч» 2024 года. Хотя ещё несколько месяцев казалось, что после отъезда из Старого Света Лионеля Месси и Криштиану Роналду сражение за одну из самых престижных индивидуальных наград в спорте развернётся между Килианом Мбаппе и Эрлингом Холандом.

Безусловно, форварды всегда имели солидное преимущество над конкурентами в соперничестве за подобные призы. Так, в XXI веке France Football лишь пять раз отдавал предпочтение представителю другого амплуа. Четыре раза первое место в споре занимали хавбеки — Луиш Фигу, Павел Недвед, Кака и Лука Модрич, а в 2006-м выбор пал на центрального защитника Фабио Каннаваро, который помог Италии выиграть чемпионат мира. Но несмотря на это всё, вера в триумф Беллингема есть. Ведь тот невероятным образом сочетает в себе навыками как центрального полузащитника, так и нападающего. И это обстоятельство отметил даже бывший футболист «трёх львов» Гари Линекер, по мнению которого в будущем Джуд сможет заменить в сборной самого Кейна.

Тем не менее, пока перевод Беллингема на позицию чистого форварда не обсуждается, ведь тот великолепно проявляет себя в роли «свободного художника». Сейчас классических представителей данного амплуа практически не осталось, но Джуд таковым и не является. В отличие от них, он не освобождён от работы без мяча и часто помогает своим партнёрам в обороне, а оказаться может практически в любой зоне.

Его можно заметить как на левом, так и правом флангах, а при начале розыгрыша он может опускаться очень низко — в зону латераля. То же самое и с действиями в атаке. Англичанин бороздит буквально весь фронт и выступает как организатором, так и завершителем. Достаточно вспомнить, их эффектную двоечку с Винисиусом в матче с «Наполи» или его шедевральный пас шведой на Хоселу во встрече с «Жироной».

Таким образом, среди трёх самых обсуждаемых футболистов мира на данный момент именно Беллингем с большим запасом остаётся самым разноплановым. При этом легенда «Реала» Гути уже не стесняется называть 20-летнего англичанина лучшим на планете, а его бывший одноклубник Майкл Оуэн сравнивает с самим Зинедином Зиданом. И если оставить в стороне тот факт, что Джуд приносит гораздо большую пользу в обороне, определённое сходство действительно есть. И дело не только в пятом номере, под которым за «сливочных» выступал гениальный француз.

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Да, сам Беллингем на церемонии вручения «Золотого мяча» назвал Зидана объектом вдохновения, чем лишний раз «подогрел» эту тему. Но сравнения между двумя спортсменами проводили и ранее. Об этом говорили бывший хавбек мадридцев Жулио Баптиста и бывший полузащитник «Ливерпуля» Грэм Сунесс, по мнению которого Джуд обладает «физическими данными и техническими способностями» Зинедина.

Действительно, игра англичанина во многом напоминает то, что в форме «Реала» демонстрировал француз. Вот только тот переехал в Мадрид уже сложившейся звездой в самом расцвете сил. На тот момент ему уже исполнилось 29 лет, а за плечами были не только множество национальных трофеев в составе «Ювентуса» и два выхода в финал ЛЧ, но также победы на чемпионатах мира и Европы вкупе с «Золотым мячом». Поэтому неудивительно, что по футбольному интеллекту Беллингем пока немного не дотягивает до одного из самых умных исполнителей в истории — у него банально нет такого опыта. Но разрыв не колоссальный, ведь фактически парень только начал карьеру. А это говорит о невероятном уровне потенциала.

Несомненно, Джуд пока не такой тонкий игрок, да и сверхъестественной техникой Зинедина похвастаться не может. Но сейчас всё это он с лихвой компенсирует физическими данными и самоотдачей, а в будущем вполне может если не достичь уровня легенды и в других аспектах, то, как минимум, приблизиться к ним. Хотя проблесками гениальности он радует уже сейчас, а в бомбардирских навыках может дать фору своему примеру для подражания. Причём забивает он на любой вкус. Взять хотя бы невообразимый удар с отскоком от газона в игре с «Атлетиком», шедевральный проход в стиле Зизу в противостоянии с «Наполи» или сумасшедший выстрел с той же «Барселоной». Уже сейчас Беллингем умеет на поле абсолютно всё, но то ли ещё будет.

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