Наследник Зидана: Беллингем начал карьеру в «Реале» не хуже Роналду и стал главным претендентом на «Золотой мяч»

Джуд Беллингем стал одним из самых обсуждаемых футболистов 2023 года. Весной он чуть было не помог «Боруссии» прервать гегемонию «Баварии» и получил награду лучшему игроку сезона в Бундеслиге. А после перехода в «Реал» забил 13 мячей в 13 матчах, что раньше удавалось лишь легендарным Альфредо Ди Стефано и Криштиану Роналду. Эксперты сравнивают 20-летнего полузащитника с другой легендой мадридского клуба — Зинедином Зиданом и считают его главным претендентом на «Золотой мяч» в 2024-м.

Прошлый сезон в европейском футболе прошёл под знаком Эрлинга Холанда. После перехода в «Манчестер Сити» тот сходу наколотил 52 гола и отдал девять передач во всех турнирах и помог своей новой команде впервые в истории оформить требл — выиграть как АПЛ и Кубок Англии, так и Лигу чемпионов, ни разу не покорявшуюся коллективу ранее. По ходу нынешнего соревновательного года в статусе главной звезды стремительно укрепляется другой игрок, по иронии судьбы, также ранее защищавший цвета дортмундской «Боруссии». Речь о новом лидере «Реала» Джуде Беллингеме, уже успевшем попасть в число главных претендентов на «Золотой мяч» — 2024.

Восхождение английского полузащитника на вершину началось ещё в прошлом сезоне. После отъезда Холанда из Дортмунда именно Беллингем стал полноправным лидером команды и чуть было не помог ей совершить практически невозможное — прервать победную серию «Баварии» в Бундеслиге, не опускавшейся ниже первой строчки с 2012 года. Тогда серебряная салатница досталась ведомым Юргеном Клоппом «шмелям», в составе которых «зажигали» Роберт Левандовски, Марио Гётце и Синдзи Кагава.

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В минувшем первенстве «Боруссия» была как никогда близка к повторению успеха. И кто знает, как бы всё закончилось, не пропусти Джуд два последних матча из-за травмы колена. Если с «Аугсбургом» его партнёры сумели справиться и без него (3:0), то с «Майнцем» дрогнули и потеряли очки (2:2), уступив борьбу за трофей гегемону. Однако впечатление от выступления Беллингема это ничуть не испортило. Тот набрал 12 (8 + 4) очков по системе «гол + пас» в национальном чемпионате и получил награду лучшему игроку.

Казалось, что в «Реале» англичанину будет крайне непросто демонстрировать хотя бы схожую продуктивность. За последние годы несколько звёзд Бундеслиги успели провалиться как в АПЛ, так и в Примере. Причём это случалось не только с молодыми и перспективными исполнителями, как тот же Джейдон Санчо, но и признанными звёздами. Тот же Левандовски заметно сбавил после трансфера из «Баварии» в «Барселону» и выпал из пула претендентов на «Золотой мяч». Хотя ещё недавно считался чуть ли не лучшим форвардом планеты. Но Беллингем пошёл не по их пути, а Холанда. Он сразу укрепился в старте и стал приносить своей новой команде не просто пользу, а одну победу за другой, попутно пополняя собственный бомбардирский счёт.

В итоге, уже к концу октября в активе Беллингема оказалось 13 забитых мячей и три передачи во всех турнирах. В Лиге чемпионов тот забил во всех трёх турах группового этапа, причём именно его точные удары помогли мадридцам взять верх над «Унионом» и «Брагой», а в Примере не смог отметиться результативными действиями лишь в противостояниях с «Реалом Сосьедад», «Атлетико» и «Севильей». Зато оформил победный дубль в первом же эль класико, благодаря чему Беллингем стал всего лишь третьим футболистом в истории королевского клуба, отличившимся 13 раз в первых 13 встречах.

Помимо него, такое удавалось лишь легендам «бланкос» — Альфредо Ди Стефано и Криштиану Роналду. Разница в том, что аргентинец и португалец — форварды, специализирующиеся именно на завершении, в то время как англичанин — атакующий полузащитник, выполняющий огромный объём работы в центре поля. Поэтому его достижение выглядит ещё более фантастическим.

Успехи Беллингема не остались без внимания экспертов. Он впервые в карьере попал в список претендентов на «Золотой мяч» и занял 18-е место, опередив в голосовании таких звёзд, как Гарри Кейн, Антуан Гризманн, Букайо Сака и Рандаль Коло-Муани. А также получил приз лучшему молодому игроку по версии France Football — «Копа Трофи». Англичанин считался одним из его главных соискателей на протяжении трёх последних лет, но в 2022-м уступил Гави, Эдуардо Камавинге и Джамалу Мусиале, а в 2021-м — Педри.

И пока складывается впечатление, что на этом Беллингем может не остановиться. Так, Marca уже прочит ему премию Golden Boy — аналог «Копа Трофи» от Tuttosport. А авторитетный портал Goal называет его фаворитом в борьбе за «Золотой мяч» 2024 года. Хотя ещё несколько месяцев казалось, что после отъезда из Старого Света Лионеля Месси и Криштиану Роналду сражение за одну из самых престижных индивидуальных наград в спорте развернётся между Килианом Мбаппе и Эрлингом Холандом.

Безусловно, форварды всегда имели солидное преимущество над конкурентами в соперничестве за подобные призы. Так, в XXI веке France Football лишь пять раз отдавал предпочтение представителю другого амплуа. Четыре раза первое место в споре занимали хавбеки — Луиш Фигу, Павел Недвед, Кака и Лука Модрич, а в 2006-м выбор пал на центрального защитника Фабио Каннаваро, который помог Италии выиграть чемпионат мира. Но несмотря на это всё, вера в триумф Беллингема есть. Ведь тот невероятным образом сочетает в себе навыками как центрального полузащитника, так и нападающего. И это обстоятельство отметил даже бывший футболист «трёх львов» Гари Линекер, по мнению которого в будущем Джуд сможет заменить в сборной самого Кейна.

Тем не менее, пока перевод Беллингема на позицию чистого форварда не обсуждается, ведь тот великолепно проявляет себя в роли «свободного художника». Сейчас классических представителей данного амплуа практически не осталось, но Джуд таковым и не является. В отличие от них, он не освобождён от работы без мяча и часто помогает своим партнёрам в обороне, а оказаться может практически в любой зоне.

Его можно заметить как на левом, так и правом флангах, а при начале розыгрыша он может опускаться очень низко — в зону латераля. То же самое и с действиями в атаке. Англичанин бороздит буквально весь фронт и выступает как организатором, так и завершителем. Достаточно вспомнить, их эффектную двоечку с Винисиусом в матче с «Наполи» или его шедевральный пас шведой на Хоселу во встрече с «Жироной».

Таким образом, среди трёх самых обсуждаемых футболистов мира на данный момент именно Беллингем с большим запасом остаётся самым разноплановым. При этом легенда «Реала» Гути уже не стесняется называть 20-летнего англичанина лучшим на планете, а его бывший одноклубник Майкл Оуэн сравнивает с самим Зинедином Зиданом. И если оставить в стороне тот факт, что Джуд приносит гораздо большую пользу в обороне, определённое сходство действительно есть. И дело не только в пятом номере, под которым за «сливочных» выступал гениальный француз.

Да, сам Беллингем на церемонии вручения «Золотого мяча» назвал Зидана объектом вдохновения, чем лишний раз «подогрел» эту тему. Но сравнения между двумя спортсменами проводили и ранее. Об этом говорили бывший хавбек мадридцев Жулио Баптиста и бывший полузащитник «Ливерпуля» Грэм Сунесс, по мнению которого Джуд обладает «физическими данными и техническими способностями» Зинедина.

Действительно, игра англичанина во многом напоминает то, что в форме «Реала» демонстрировал француз. Вот только тот переехал в Мадрид уже сложившейся звездой в самом расцвете сил. На тот момент ему уже исполнилось 29 лет, а за плечами были не только множество национальных трофеев в составе «Ювентуса» и два выхода в финал ЛЧ, но также победы на чемпионатах мира и Европы вкупе с «Золотым мячом». Поэтому неудивительно, что по футбольному интеллекту Беллингем пока немного не дотягивает до одного из самых умных исполнителей в истории — у него банально нет такого опыта. Но разрыв не колоссальный, ведь фактически парень только начал карьеру. А это говорит о невероятном уровне потенциала.

Несомненно, Джуд пока не такой тонкий игрок, да и сверхъестественной техникой Зинедина похвастаться не может. Но сейчас всё это он с лихвой компенсирует физическими данными и самоотдачей, а в будущем вполне может если не достичь уровня легенды и в других аспектах, то, как минимум, приблизиться к ним. Хотя проблесками гениальности он радует уже сейчас, а в бомбардирских навыках может дать фору своему примеру для подражания. Причём забивает он на любой вкус. Взять хотя бы невообразимый удар с отскоком от газона в игре с «Атлетиком», шедевральный проход в стиле Зизу в противостоянии с «Наполи» или сумасшедший выстрел с той же «Барселоной». Уже сейчас Беллингем умеет на поле абсолютно всё, но то ли ещё будет.