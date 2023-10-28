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Хави — о поражении «Барселоны» в эль класико: должны были побеждать

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Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал поражение своей команды в матче 11-го тура чемпионата Испании с «Реалом».
Хави — о поражении «Барселоны» в эль класико: должны были побеждать
  • Gettyimages.ru

«На мой взгляд, мы доминировали на протяжении часа. Но таков футбол… Нашей команде нужно пять или шесть моментов, чтобы забить гол. Нам не хватило эффективной реализации. На мой взгляд, если кто и должен был выиграть этот матч, то это мы», — приводит слова Хави Marca.

Встреча, прошедшая в Каталонии, завершилась со счётом 2:1 в пользу мадридского клуба.

В составе «Барселоны» мяч забил Илкай Гюндоган. У «Реала» отличился Джуд Беллингем (дубль). 

Таким образом, «Реал» набрал 28 очков и возглавил турнирную таблицу Примеры, «Барселона» с 24 очками — третья. 

Ранее Хави отказался комментировать слова члена совета директоров «Барселоны» о Винисиусе.

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