Хави — о поражении «Барселоны» в эль класико: должны были побеждать
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«На мой взгляд, мы доминировали на протяжении часа. Но таков футбол… Нашей команде нужно пять или шесть моментов, чтобы забить гол. Нам не хватило эффективной реализации. На мой взгляд, если кто и должен был выиграть этот матч, то это мы», — приводит слова Хави Marca.
Встреча, прошедшая в Каталонии, завершилась со счётом 2:1 в пользу мадридского клуба.
В составе «Барселоны» мяч забил Илкай Гюндоган. У «Реала» отличился Джуд Беллингем (дубль).
Таким образом, «Реал» набрал 28 очков и возглавил турнирную таблицу Примеры, «Барселона» с 24 очками — третья.
Ранее Хави отказался комментировать слова члена совета директоров «Барселоны» о Винисиусе.