Хави — о поражении «Барселоны» в эль класико: должны были побеждать

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал поражение своей команды в матче 11-го тура чемпионата Испании с «Реалом».

«На мой взгляд, мы доминировали на протяжении часа. Но таков футбол… Нашей команде нужно пять или шесть моментов, чтобы забить гол. Нам не хватило эффективной реализации. На мой взгляд, если кто и должен был выиграть этот матч, то это мы», — приводит слова Хави Marca.

Встреча, прошедшая в Каталонии, завершилась со счётом 2:1 в пользу мадридского клуба.

В составе «Барселоны» мяч забил Илкай Гюндоган. У «Реала» отличился Джуд Беллингем (дубль).

Таким образом, «Реал» набрал 28 очков и возглавил турнирную таблицу Примеры, «Барселона» с 24 очками — третья.

Ранее Хави отказался комментировать слова члена совета директоров «Барселоны» о Винисиусе.