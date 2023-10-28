Дубль Беллингема принёс «Реалу» победу над «Барселоной» в эль класико
«Реал» обыграл «Барселону» в эль класико
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Встреча, прошедшая в Каталонии, завершилась со счётом 2:1 в пользу мадридского клуба.
В составе «Барселоны» мяч забил Илкай Гюндоган. У «Реала» отличился Джуд Беллингем (дубль).
Таким образом, «Реал» набрал 28 очков и возглавил турнирную таблицу Примеры, «Барселона» с 24 очками — третья.
Ранее Хави отказался комментировать слова члена совета директоров «Барселоны» о Винисиусе.