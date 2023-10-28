Дубль Беллингема принёс «Реалу» победу над «Барселоной» в эль класико

«Реал» победил «Барселону» в матче 11-го тура чемпионата Испании.

Встреча, прошедшая в Каталонии, завершилась со счётом 2:1 в пользу мадридского клуба.

В составе «Барселоны» мяч забил Илкай Гюндоган. У «Реала» отличился Джуд Беллингем (дубль).

Таким образом, «Реал» набрал 28 очков и возглавил турнирную таблицу Примеры, «Барселона» с 24 очками — третья.

Ранее Хави отказался комментировать слова члена совета директоров «Барселоны» о Винисиусе.