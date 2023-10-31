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Гюндоган упрекнул игроков «Барселоны» за реакцию на поражение от «Реала»

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Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган упрекнул одноклубников за реакцию на поражение от «Реала» в матче 11-го тура чемпионата Испании.
Гюндоган упрекнул игроков «Барселоны» за реакцию на поражение от «Реала»
  • AP
  • © Joan Monfort

«После такого результата мне хотелось бы большей фрустрации, большего гнева и большего разочарования. Я не знаю, эмоций должно быть больше, особенно когда ты проигрываешь и знаешь, что можешь выступить лучше», — приводит слова Гюндогана As.

Встреча, прошедшая в Каталонии, завершилась со счётом 2:1 в пользу мадридского клуба.

В составе «Барселоны» мяч забил Гюндоган. У «Реала» отличился Джуд Беллингем (дубль). 

Ранее Хави прокомментировал поражение в матче с «Реалом».

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