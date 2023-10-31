Гюндоган упрекнул игроков «Барселоны» за реакцию на поражение от «Реала»
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«После такого результата мне хотелось бы большей фрустрации, большего гнева и большего разочарования. Я не знаю, эмоций должно быть больше, особенно когда ты проигрываешь и знаешь, что можешь выступить лучше», — приводит слова Гюндогана As.
Встреча, прошедшая в Каталонии, завершилась со счётом 2:1 в пользу мадридского клуба.
В составе «Барселоны» мяч забил Гюндоган. У «Реала» отличился Джуд Беллингем (дубль).
Ранее Хави прокомментировал поражение в матче с «Реалом».