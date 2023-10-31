Заслуженная награда: Месси в восьмой раз в карьере выиграл «Золотой мяч»

Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча» — 2023. В голосовании он опередил Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе, расположившихся на втором и третьем местах соответственно. Нападающий завоевал престижный приз в восьмой раз и стал рекордсменом по этому показателю. Получив награду из рук Дэвида Бекхэма, футболист признался, что не мог даже представить, насколько успешной получится его карьера, и назвал сборную Аргентины, с которой выиграл чемпионат мира, лучшей командой в истории.

Церемония вручения «Золотого мяча» в этом году была практически лишена главной интриги. Почти никто не сомневался, что его в восьмой раз в карьере получит Лионель Месси. И дело вовсе не в достижениях на клубном уровне, ведь в прошлом сезоне он не добился особых успехов с ПСЖ, а летом вовсе перешёл в «Интер Майами».

Главная причина, по которой футболист должен был занять первое место в голосовании, — выступление за сборную Аргентины. В конце 2022-го он помог ей выиграть чемпионат мира, а сам забил на мундиале семь мячей. Неудивительно, что после такого нападающий обязан был получить признание.

Подтверждали информацию о получении им «Золотого мяча» и иностранные СМИ. Например, Diario Sport сообщил об этом ещё в середине октября. А портал Goal, разместив собственную версию фаворитов, поставил латиноамериканца на вершину. Российские букмекерские конторы вовсе закрыли приём ставок на его победу.

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Даже Винсент Гарсия, главный редактор журнала France Football, который и проводит голосование, не стал опровергать эти слухи, хотя и призвал дождаться публикации официальных итогов.

При этом главным конкурентом Месси считался форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, забивший в предыдущем сезоне 52 мяча в 53 матчах на клубном уровне во всех соревнованиях и завоевавший сразу четыре трофея: чемпионат Англии, Кубок лиги, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Но даже таких достижений было недостаточно, чтобы опередить Лионеля.

Достаточно ёмко на эту тему высказался наставник горожан Хосеп Гвардиола. Он подчеркнул, что его подопечный заслужил «Золотой мяч», но вместе с тем посетовал, что не вручить его аргентинцу после триумфа на ЧМ невозможно. По мнению специалиста, в 2023-м следовало выдать две награды.

К слову, последний её обладатель, Карим Бензема, также попал в число номинантов, но почти не имел шансов на успех. А вот пятикратного её обладателя Криштиану Роналду, который в начале текущего года перебрался в Саудовскую Аравию, вновь не оказалось в списке 25 лучших игроков.

Месси встречали как настоящего героя. Когда он вышел из автомобиля и направился ко входу в парижский театр Шатле, многочисленные болельщики буквально взревели от восторга, а фотографы принялись снимать его с разных ракурсов. Лионель прибыл на церемонию в строгом чёрном костюме вместе со всей семьёй — супругой и тремя сыновьями. Мальчики были одеты в такие же классические наряды, как отец, и одинаковые белые кеды. Не меньший фурор произвело появление местного любимца Килиана Мбаппе.

Любопытно была обставлена и доставка самих «Золотых мячей». Их спустили прямо с Эйфелевой башни, затем прокатили по Сене на лодке и наконец привезли на место в гоночном болиде.

Первый приз, Трофей Копа, вручили лучшему молодому футболисту года. Им заслуженно стал Джуд Беллингем, опередивший таких сильных конкурентов, как Гави, Педри и одноклубник Эдуардо Камавинга. 20-летний англичанин ярко смотрелся в дортмундской «Боруссии», а в этом сезоне радует поклонников «Реала». В настоящий момент в его активе 13 голов в 13 встречах за мадридцев.

Не остался без награды и его партнёр по команде Винисиус Жуниор, которому вручили приз Сократеса за благотворительность. Он взял его благодаря ежегодным инвестициям в Vini Jr Institute. Это образовательное приложение, предназначенное для помощи бедным студентам.

А вот обладатель трофея Герда Мюллера наиболее результативному игроку был известен заранее. Холанд отметился 56 мячами за год и значительно опередил преследователей. Чтобы порадовать норвежца, организаторы подготовили специальный ролик со всеми его голами. Нападающий с удовольствием посмотрел подборку и порой не скрывал довольную улыбку.

Зато вопросы вызвало решение отдать приз Льва Яшина для лучшего вратаря Эмилиано Мартинесу. Он оставил за спиной Яссина Буну, Тибо Куртуа, Эдерсона и Марка-Андре тер Штегена. С одной стороны, он помог сборной Аргентины завоевать Кубок планеты, выиграв две послематчевые серии пенальти в плей-офф. С другой — на клубном уровне выступая за скромную «Астон Виллу», не добился особенных успехов. Забавно, что, когда на экране демонстрировали сейвы голкипера в финале ЧМ, присутствующие в зале французы недовольно загудели.

Для Мартинеса тоже был приготовлен приятный сюрприз — на сцене появился его отец. Мужчины тепло обнялись, а спортсмен с трудом сдержал слёзы. Рад за соотечественника был и широко улыбавшийся Месси.

Не удивило и решение назвать лучшей командой года у мужчин «Манчестер Сити». Как уже говорилось, горожане в прошлом сезоне завоевали четыре трофея: Лигу чемпионов, АПЛ, Кубок Лиги и Суперкубок УЕФА. При этом ни один футболист коллектива не получил на церемонии индивидуальную награду. У женщин аналогичное признание заслужила оформившая требл «Барселона».

Наконец, дело дошло до вручения непосредственно «Золотых мячей». У женщин впервые в карьере лучшей признали Айтану Бонмати. К слову, в третий раз подряд награда досталась игроку каталонцев. В 2022-м и 2021-м этой чести удостоилась Алексия Путельяс, теперь не попавшая даже в тройку. А вручил её известный теннисист Новак Джокович. Серб рассказал, что всегда любил футбол, поскольку его отец играл в него, но пошутил, что сам, к счастью, сделал правильный выбор в пользу тенниса.

А главную награду у мужчин отдал бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм, который обладателем «Золотого мяча» никогда не был. Он не стал тянуть время, вытащил лист с фамилией из специального конверта и произнёс: «Месси». Как и предполагалось, Холанд занял второе место, а Мбаппе — третье. Оба спокойно восприняли поражение, поскольку понимали: шансов на победу почти не было.

Аргентинец же отреагировал довольно спокойно. Он слегка улыбнулся и поднялся на сцену под овации присутствующих. К чести форварда, произнося благодарственную речь, он не забыл упомянуть конкурентов.

«Приятно опять находиться здесь и насладиться моментом. Здорово иметь возможность завоевать золото первенства планеты и осуществить свою мечту. Я не мог представить, что у меня получится такая карьера. Хочу разделить этот успех с партнёрами по сборной Аргентины. Также отдаю дань уважения Мбаппе и Холанду. Вы так молоды, но уже многого добились. У вас обоих ещё много времени и побед впереди. Считаю, Эрлинг и Килиан уже очень близки к тому, чтобы взять «Золотой мяч». Вполне вероятно, что уже в следующем году один из них получит его», — отметил Месси.

А долгожданную победу на ЧМ в Катаре, которая и позволила ему снова стать лучшим футболистом года, он назвал одним из важнейших достижений в карьере.

«Было очень много тяжёлых моментов в сборной Аргентины. Я уходил из неё, потом возвращался. Но всё-таки продолжал стараться и добился своего. Мне посчастливилось стать частью лучшей команды в истории», — добавил спортсмен.

Следом на сцену пригласили его детей. Лионель тепло обнял сыновей и поцеловал в щёку старшего — Тьяго. Его супруга Антонелла Рокуццо в этот момент сияла счастливой улыбкой.

Таким образом, аргентинец завоевал восьмой «Золотой мяч» в карьере и стал рекордсменом по этому показателю. Неслучайно организаторы обыграли восьмёрку как знак бесконечности. У ближайшего преследователя Криштиану Роналду — только пять.