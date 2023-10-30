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Федотов рассказал, почему Месси получит «Золотой мяч»

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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов объяснил, почему приз «Золотой мяч» заслуживает нападающий «Интер Майами» Лионель Месси.
Федотов рассказал, почему Месси получит «Золотой мяч»
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«Я за Месси, думаю, что он должен получить приз. После чемпионата мира вопросов быть не должно. Лео — уникальный человек. Помимо таланта, у него потрясающие требования к себе, ведь нужно учитывать и возраст», — цитирует Федотова «Чемпионат».

В 2022 году Месси в составе сборной Аргентины выиграл чемпионат мира в Катаре. Он стал лучшим игроком турнира. Летом футболист покинул «Пари Сен-Жермен» и подписал контракт с «Интер Майами».

Он провёл за команду 14 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и сделал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Месси выбыл из списка претендентов на приз самому ценному футболисту MLS.

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