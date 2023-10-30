Федотов рассказал, почему Месси получит «Золотой мяч»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов объяснил, почему приз «Золотой мяч» заслуживает нападающий «Интер Майами» Лионель Месси.

«Я за Месси, думаю, что он должен получить приз. После чемпионата мира вопросов быть не должно. Лео — уникальный человек. Помимо таланта, у него потрясающие требования к себе, ведь нужно учитывать и возраст», — цитирует Федотова «Чемпионат».

В 2022 году Месси в составе сборной Аргентины выиграл чемпионат мира в Катаре. Он стал лучшим игроком турнира. Летом футболист покинул «Пари Сен-Жермен» и подписал контракт с «Интер Майами».

Он провёл за команду 14 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и сделал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Месси выбыл из списка претендентов на приз самому ценному футболисту MLS.