Федотов рассказал, почему Месси получит «Золотой мяч»
- Gettyimages.ru
- © NurPhoto
«Я за Месси, думаю, что он должен получить приз. После чемпионата мира вопросов быть не должно. Лео — уникальный человек. Помимо таланта, у него потрясающие требования к себе, ведь нужно учитывать и возраст», — цитирует Федотова «Чемпионат».
В 2022 году Месси в составе сборной Аргентины выиграл чемпионат мира в Катаре. Он стал лучшим игроком турнира. Летом футболист покинул «Пари Сен-Жермен» и подписал контракт с «Интер Майами».
Он провёл за команду 14 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и сделал пять результативных передач.
Ранее сообщалось, что Месси выбыл из списка претендентов на приз самому ценному футболисту MLS.