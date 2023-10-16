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One Sport: Месси станет обладателем «Золотого мяча» в рекордный восьмой раз

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Нападающему «Интер Майами» Лионелю Месси сообщили о том, что он станет обладателем «Золотого мяча» 2023 года.

36-летний чемпион мира 2022 года в составе сборной Аргентины 13 октября узнал, что ему вручат награду, сообщает One Sport со ссылкой на Алессандро Доссетти, друга Месси.

Латиноамериканец летом подписал контракт с «Интер Майами». Он провёл за команду 13 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал пять результативных передач.

Месси получит «Золотой мяч» в рекордный восьмой раз. У его ближайшего преследователя, португальца Криштиану Роналду, пять наград.

Ранее сообщалось, что Аргентина с Месси обыграла Парагвай в квалификации ЧМ-2026.

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