Аргентина с Месси обыграла Парагвай в квалификации ЧМ-2026
Сборная Аргентины одержала победу над командой Парагвая со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил Николас Отаменди на третьей минуте. Нападающий Лионель Месси появился на поле во втором тайме.
Бразилия упустила победу над Венесуэлой, сыграв вничью. Игра завершилась со счётом 1:1.
Другие результаты:
Колумбия — Уругвай (2:2)
Боливия — Эквадор (1:2)
Чили — Перу (2:0)
Ранее сообщалось, что Месси не попал в стартовый состав Аргентины на матч с Парагваем в отборе ЧМ-2026.