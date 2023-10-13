Аргентина с Месси обыграла Парагвай в квалификации ЧМ-2026

Завершились матчи третьего тура квалификации чемпионата мира 2026 года среди сборных Южной Америки.

Сборная Аргентины одержала победу над командой Парагвая со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил Николас Отаменди на третьей минуте. Нападающий Лионель Месси появился на поле во втором тайме.

Бразилия упустила победу над Венесуэлой, сыграв вничью. Игра завершилась со счётом 1:1.

Другие результаты:

Колумбия — Уругвай (2:2)

Боливия — Эквадор (1:2)

Чили — Перу (2:0)

Ранее сообщалось, что Месси не попал в стартовый состав Аргентины на матч с Парагваем в отборе ЧМ-2026.